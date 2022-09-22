利嘉閣按揭：港銀今輪加息速度料較2015年急

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，香港銀行9月跟隨美國加息屬預期之內，而滙豐銀行剛公布的加幅僅0.125厘，較市場原先估計的0.25厘溫和，不過她提醒，觀乎美國今輪加息步伐，預計港銀的加息幅度及規模將較2015年快及急，年內或至少加息兩次，相信11 月及12月都有可能再跟隨美國加息，實際按息年底或升至3厘以上。

黃指出，由於現時大部分銀行都已上調H按鎖息上限至P-2.25%，如一個月HIBOR不回落，再加上銀行加P至5.125厘，對供樓人士說已等同加息0.375厘。以500萬元貸款，年期30年計，實際按息升至2.785厘，每月供款會較2.5厘時多989元或5%，若與年內拆息低位時實際按息僅1.428厘比較，每月供款是多了3,661元或21.4%。

至於加息對樓市的影響，黃認為由於銀行目的對一手物業的利率較二手物業優惠，現時新盤仍有P-2.5%的H按鎖息上限，即實際按息2.625厘的計劃，而二手物業鎖息上限大部分已加至P-2.25%，較新盤按揭高0.25厘，因此加息對二手成交影響較大。同時由於有大型銀行P按息較H按鎖息上限低，預計未來選用P按的比例會上升。另外，由於疫情對經濟影響未完全減退，黃建議政府加快考慮為樓市減辣，包括放寬「額外印花稅」(SSD)，及放寬壓力測試要求。