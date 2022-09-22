王美鳳：銀行加息幅度較預期溫和　料利好樓市

美國聯儲局上調聯邦基金利率0.75厘。中原按揭董事總經理王美鳳表示，隨着美息持續上升，大型銀行剛公布最優惠利率(P)上調0.125厘，滙豐銀行的P由5厘升至5.125厘，啟動港P四年來的加息周期。料其他銀行將陸續跟隨加P，市場按息將上調0.125厘至介乎2.625至2.725厘為主，以30年期計，供樓人士之每月供款增加1.7厘。美國今年累計加息已達3厘，是次銀行開展加息加P幅度僅0.125厘，較市場預期溫和，形成加息利淡轉為利好因素，可為樓市帶來正面訊息。

王美鳳表示，銀行上調最優惠利率(P)幅度相當溫和，由於幅度為0.125厘，較市場預期之0.25厘少，未來會否需要追加P，較取決於未來拆息升幅。當年內拆息進一步跟隨美息上揚，不排除如2004至2006年加息周期之追加P情況再次出現。由於美國於今年餘下議息期仍較大機會繼續加息，聯儲局利率點陣圖顯示今年底美國聯邦基金利率升穿4厘，年內港美息差將再拉闊，促使銀行結餘進一步下降及拆息將進一步上升，並促使年內港P較大機會將再上調，預料今年港P加幅不多於0.5厘，年底按息將處於約3厘低水平。