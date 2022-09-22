ONE INNOVALE-Bellevue加推50伙　折實平均呎價14848元

林達民表示，最新一張價單對比價單3號屬原價加推，折實售價由402.78萬至686.71萬元，折實呎價13,558至15,852元。目前已推出的4張價單合共提供243伙，折實平均呎價約14,623元，而現時已接獲逾2,400張入票，超額認購逾8.8倍。

他是日特別介紹位於C座22樓2室的特色戶，實用面積892方呎，四房一套間隔，連55方呎平台及689方呎天台，該單位有機會首輪銷售中推出，冀挑戰項目售價新高。

據最新價單顯示，新價單出現低層單位較首張價單的高層單位貴。其中，價單第4號所列的C座11樓1室，為實用面積438方呎，定價為738.4萬元。對比首張價單所列的對上一層單位為C座12樓1室，面積及開則相同，定價僅718.3萬元，亦即最新推出的11樓1室，較高一層單位貴約20.1萬或約2.8%。

為配合項目銷售部署，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，項目發售首日，會向透過該行購入單位的首5名買家送贈1萬元的八達通增值額。