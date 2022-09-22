ONE INNOVALE-Bellevue加推50伙 折實平均呎價14848元
2022年09月22日 14:59
東網電視更多新聞短片
林達民
新界區上車盤連番加推，恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周四(22日)上載價單第4號，提供50伙，折實平均呎價約14,848元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目短期內會公布銷售安排，不排除首輪銷售會盡推所有已公布價單的單位。
林達民表示，最新一張價單對比價單3號屬原價加推，折實售價由402.78萬至686.71萬元，折實呎價13,558至15,852元。目前已推出的4張價單合共提供243伙，折實平均呎價約14,623元，而現時已接獲逾2,400張入票，超額認購逾8.8倍。
他是日特別介紹位於C座22樓2室的特色戶，實用面積892方呎，四房一套間隔，連55方呎平台及689方呎天台，該單位有機會首輪銷售中推出，冀挑戰項目售價新高。
據最新價單顯示，新價單出現低層單位較首張價單的高層單位貴。其中，價單第4號所列的C座11樓1室，為實用面積438方呎，定價為738.4萬元。對比首張價單所列的對上一層單位為C座12樓1室，面積及開則相同，定價僅718.3萬元，亦即最新推出的11樓1室，較高一層單位貴約20.1萬或約2.8%。
為配合項目銷售部署，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，項目發售首日，會向透過該行購入單位的首5名買家送贈1萬元的八達通增值額。