摩根資產管理：加P主要影響民眾心理因素多過還款能力

滙豐銀行周四(22日)上調最優惠利率(P)0.125厘，至5.125厘。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，加P對樓市的影響主要是民眾心理因素，大於供樓人士的還款能力。

許解釋，選擇「同業拆息計劃」(H按)的買家佔比大幅高過「最優惠貸款利率計劃」(P按)買家，而港元拆息(HIBOR)在過去半年已不斷攀升，供樓成本已增加，故供樓壓力已存在。

至於恒指日內曾失守萬八關，他睇淡短期港股走勢，料未來兩三個月仍持續震盪，後市去向主要視乎內地經濟復甦速度，以及疫情政策何時轉向。

他並不憧憬下月二十大將有重要的經濟政策出台，因該會議主要內容關於人事變動，料待明年全國兩會才討論政策，惟他強調，中國經濟近年來備受挑戰，內地防疫政策轉向具迫切性，以提振企業和消費者信心。

該行預計，美國聯儲局加息周期將持續，支持美元強勢，料至年底還有2至3%上升空間，減息時機或將比市場預期遲，最早都要待2024年。

資產配置方面，該行偏向保守和謹慎，料債券回報將優於股市，美股偏好公用股、必需品股以及資產負債表強勁的高質素股，主因抗跌力較強。