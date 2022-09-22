報告：冀大灣區消除專業資格認證障礙以加速人才流動

澳洲會計師公會發表《全力以赴：大灣區金融互聯互通》研究報告，發現有近2/3的會計和金融專業人士預期，未來5年企業在粵港澳大灣區的投資將會激增；近半受訪者預計在未來5年內，綠色金融和碳交易將在其所在企業的業務中發揮重要作用。

澳洲會計師公會對來自大灣區城市的483名會計和金融專業人士進行調查，並收集17位政策制定者、監管機構代表和商界領袖的評論和洞見。

澳洲會計師公會2022年大中華區分會會長暨大中華區財經事務委員會主席黃以東表示，大灣區是全球最富有的特大都市區之一，亦是世界上高淨值人士最集中的區域。他指，區內富裕家庭可投資資產的估計潛力，由2017年至少約3,650億美元增加至2021年的4,150億美元。

黃氏指，監管機構一直致力在香港構建一個生態系統，通過制定綠色和可持續金融的戰略框架、可持續發展相關的披露指引等，以支持企業邁向低碳和可持續的轉型。他認為，香港可以發揮超級聯繫人作用，將中國的碳交易計劃與世界其他地區聯繫，讓大灣區加速提升綠色和可持續金融的質量和效率。公會亦建議大灣區各地相關部門攜手研究，是否可能建立一個統一的跨境碳市場，以服務境內外的投資者。

全球人才短缺加上市場需求的擴大，令大灣區的人才需求大增競爭加劇，調查中有7成受訪者呼籲應就此問題提供更多的政策支持。澳洲會計師公會2022年大中華區分會理事暨大中華區大灣區委員會副主席彭富強表示，人才供應是一個地區蓬勃發展必不可少的元素。

然而，大灣區內地城市及兩個特別行政區現存多項且不同的專業資格認證，彭認為，為消除不同資格認證障礙且加速人才流動，監管機構和專業團體應探索簡化認證程序，並鼓勵年輕專業人士通過在不同的大灣區城市工作來積累實踐經驗。