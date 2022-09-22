汪敦敬：樓價雖下跌　港樓底氣卻有增無減？

香港人仍然生活在充斥偏見的世界中，以樓市為例，樓價的而且確是在下跌中。筆者在7月13日發表的「樓價下跌的四個階段」正是想讓投資者及業主了解樓價需要調節，但是不等於應該全面悲觀，市場調節本來是平常事。

最近很多評論員將香港遲緩跟進加息引起的套息活動，錯誤解讀為資金外流，而套息只是利差活動。最新的M3報告顯示，香港總存款量連續兩個月上升，仍在上升趨勢中。很多人忽略了這個息差環境，不單只可以製造到套息活動，對香港這國際金融市場是優勢，普通小市民都可以做到定期存款收息3%，和銀行借按揭實際2.5%左右，這是一個異象，帶來套息與息差的優勢。

還有不可以忽略香港的私樓市值，如果用差估署數據來做基礎去計算，截至去年大概有13.99萬億港元，當中有逾9萬億是沒有按揭的，對比香港現在市場成交的稀少，這逾9萬億其實好像一個火山一樣蘊藏著購買力。

另一個很重要的數據，最新一期M3反映了香港有大量的儲蓄存款轉了去定期存款，在5個月增加逾7,600億港元，即是說原本約有7,600億在活期和儲蓄存款現在卻做了定期存款，各方面數據反映到香港資金沒有流失，而且保持到實力。很多人似在蟄伏，這階段他們享受到高息回報，這是不容忽略的新常態，在投資上「買有風險！不買也有風險！」認清楚跌的風險，但是更加不可以不認清楚港樓的底氣動力。

祥益地產總裁 汪敦敬