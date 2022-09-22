道期升96點 油價漲1%
2022年09月22日 16:29
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美匯指數報111.21；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報7.0843；美元兌日圓報142.48；歐元處0.9882；英鎊報1.1330。金價報1,672美元。油價漲逾1%，布油報90.89美元，紐油處84美元。比特幣企1.8萬美元。道指期貨升96點。
●市後關注點
-19:00 英倫銀行公布議息結果
-20:30 美國9月10日當周持續申請失業救濟人數；美國上周首次申領失業救濟人數；美國第二季經常帳
-22:00 美國8月領先指數；歐元區9月消費者信心指數
●聯儲局繼續放鷹，影響投資者信心。恒生指數低見17,965點，超過十年來首次跌穿18,000點大關，全日收報18,147點，跌296點或1.61%。國企指數收報6,195點，跌71點或1.14%；科技指數收報3,673點，跌63點或1.7%，主板成交851億港元。https://bit.ly/3BZwp2Q
●滬綜指收跌8點，地產股受壓，外資淨流出逾36億人幣。https://bit.ly/3SqUYLM
●「鱷王」達利奧：美國經濟有衰退徵兆，未來兩年恐惡化。
●新債王：美國經濟處衰退邊緣，聯儲宜放慢加息。
●SWIFT：8月人民幣全球支付佔比升至2.31%。
●Meta擬削減成本至少10%。
●中國經濟：
-中資撤出美國商業房產市場，3年淨賣出1,840億元。
-高盛大削中國明年經濟預測，料清零政策維持至明年初。
●央行息口去向：
-日本央行維持政策利率不變，圓匯曾跌穿145。
-瑞士央行加息0.75厘，結束負利率政策。
-印尼央行加息0.5厘，料今年GDP增速將處高端。
-菲律賓央行加息0.5厘，符預期。
●美息去向：
-高盛料聯儲局明年1月前，共加息3次達1.5厘。
-嘉信理財：聯儲局加息幅度反映控制通脹決心。
-渣打：聯儲指經濟軟着陸可能性降低的言論為管理預期手段
-信安：美息年底或升至4.5厘，明年衰退風險大增。
●港息及樓市去向：
-余偉文：港銀行可能調整存貸息率包括P，做按揭買樓注意利率風險。
-港府：銀行料上調最優惠利率，將影響樓價。
-港匯跌至7.85弱方，未見金管接錢。
-滙豐周五起上調最優惠利率0.125厘，至5.125厘；同日上調美元儲蓄存款利率0.25厘。
-經絡：各銀行因應資金成本將陸續跟隨加息步伐。
-利嘉閣按揭：港銀今輪加息速度料較2015年急。
-美聯布少明：港經濟前景仍存變數，維持全年樓價看跌8%。
-長實郭子威：加息影響香港經濟，料今年或岀現負增長。