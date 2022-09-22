道期升96點　油價漲1%

美匯指數報111.21；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報7.0843；美元兌日圓報142.48；歐元處0.9882；英鎊報1.1330。金價報1,672美元。油價漲逾1%，布油報90.89美元，紐油處84美元。比特幣企1.8萬美元。道指期貨升96點。

●市後關注點

-19:00 英倫銀行公布議息結果

-20:30 美國9月10日當周持續申請失業救濟人數；美國上周首次申領失業救濟人數；美國第二季經常帳

-22:00 美國8月領先指數；歐元區9月消費者信心指數

●「鱷王」達利奧：美國經濟有衰退徵兆，未來兩年恐惡化。

●新債王：美國經濟處衰退邊緣，聯儲宜放慢加息。

●SWIFT：8月人民幣全球支付佔比升至2.31%。

●Meta擬削減成本至少10%。

●中國經濟：

-中資撤出美國商業房產市場，3年淨賣出1,840億元。

-高盛大削中國明年經濟預測，料清零政策維持至明年初。

●央行息口去向：

-日本央行維持政策利率不變，圓匯曾跌穿145。

-瑞士央行加息0.75厘，結束負利率政策。

-印尼央行加息0.5厘，料今年GDP增速將處高端。

-菲律賓央行加息0.5厘，符預期。

●美息去向：

-高盛料聯儲局明年1月前，共加息3次達1.5厘。

-嘉信理財：聯儲局加息幅度反映控制通脹決心。

-渣打：聯儲指經濟軟着陸可能性降低的言論為管理預期手段

-信安：美息年底或升至4.5厘，明年衰退風險大增。

●港息及樓市去向：

-余偉文：港銀行可能調整存貸息率包括P，做按揭買樓注意利率風險。

-港府：銀行料上調最優惠利率，將影響樓價。

-港匯跌至7.85弱方，未見金管接錢。

-滙豐周五起上調最優惠利率0.125厘，至5.125厘；同日上調美元儲蓄存款利率0.25厘。

-經絡：各銀行因應資金成本將陸續跟隨加息步伐。

-利嘉閣按揭：港銀今輪加息速度料較2015年急。

-美聯布少明：港經濟前景仍存變數，維持全年樓價看跌8%。

-長實郭子威：加息影響香港經濟，料今年或岀現負增長。