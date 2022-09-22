8月港甲廈再現負吸納量 中環租金跌幅擴至0.3%

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，香港甲級寫字樓受到租賃市場氣氛疲弱影響，截至8月該市場共錄得29,200方呎的負吸納量，而整體甲廈租金按月亦下挫約0.3%，跌幅擴大約0.2個百分點。

該行香港研究部執行董事黃志輝表示，上月整體寫字樓租金按月進一步下跌，主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣租金皆錄得輕微跌幅，分別下跌約0.4%及約0.3%，而尖沙咀租金則微升約0.1%，預期未來數月租金表現仍會保持平穩。

整體寫字樓空置率於8月底仍企穩約9.6%，按月未有升跌，而中環空置率則約8.4%，按月上升約0.2個百分點，已連升5個月，累漲約1.1個百分點。至於灣仔/銅鑼灣與港島東空置率分別約9.5%及9%，按月同樣未有變化。

九龍區甲級空置情況較嚴重，尖沙咀及九龍東空置比率分別約11.2%與12.5%，其中尖沙咀按月升約0.1個百分點，九龍東則下跌約0.1個百分點。

該行香港董事總經理鮑雅歷指出，市場對香港的寫字樓需求仍然保持平穩，尤其來自內地企業的租賃需求。資料顯示，今年上半年涉及中資機構的新租賃佔總成交樓面面積約12.1%，去年同期僅佔約3.6%。若政府取消隔離政策，相信寫字樓租賃交投會進一步改善。