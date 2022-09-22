【產經直播】聯儲局更「鷹」 現金為王最穩陣？

聯儲局一如預期再加息75點子，據點陣圖顯示，預計今年底聯邦基金利率為4.4厘，意味11、12月會議將合共加息1.25厘，並要到2024年才會降息，加上俄烏戰事又升溫，消息引發隔晚美股跳水，港股周四(22日)亦急瀉，一度插穿18000點，創逾10年新低，之後走勢回順，收市報18,147點，跌296點，險守18,000關。大幅加息未停止，股民入市要三思？

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