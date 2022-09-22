【加息劈價潮】業主要錢唔要貨　沙田中心失守「5球」

香港正式步入加息周期，樓市料受一定影響，各區二手市場紛紛起哄，業主爭相劈價出貨。沙田市中心屋苑樓價今早(22日)宣布失守「5球」。美聯陳國良表示，沙田中心東寧大廈中層C室，實用面積約310方呎，7月叫價580萬元放售，近兩日已降價至500萬元，經一輪議價後，早上以470萬元售出，呎價約15,161元。資料顯示，是次做價屬屋苑至少3年新低。

九龍二手市亦錄跌價成交。中原陳維進指，牛池灣曉暉花園5座中層A室，實用面積約676方呎，套三房間隔，最初開價1,100萬元，本月降價至938萬元，今日加息後再減至875萬元售出，呎價約12,944元，較6月份同類型單位做價，約3個月回落約16.5%。

他又指，黃大仙至啟德一帶地區二手樓，普遍已有3至10%議幅，今日新增14個放盤，集中為租轉賣單位。

不少地區都有業主主動減價。美聯鍾家豪指，荃灣二手市場今日錄約50宗減價個案，大部分業主都願擴大議幅。荃灣中心9座連天台單位，實用面積約425方呎，叫價由630萬元，減至550萬元，減幅達約12.7%。

大埔白石角以新樓為主，該行楊浩然稱，該區今日錄至少5宗減價放盤。美聯林奕俊又指，區內雲滙一個低層實用面積約292方呎單位，曾開價540萬元，早前已減至510萬元，現時底價再降至500萬元。

港島屋苑方面，世紀21日昇黃文龍表示，該行於北角區今日錄約19個減價個盤，但市場氣氛觀望，減價盤都未有承接，如健威花園C座高層單位，實用面積約446方呎，減價60萬元，最新以768萬元放售。