溫鋼城：英經濟一潭死水　加息無助提振銀行股價

英倫銀行周四傍晚緊隨美國聯儲局步伐，一如預期再次調高利率0.5厘，至2.25厘。香港上市的銀行股周四下跌，iFast Global Markets副總裁溫鋼城指，英國通脹高企，經濟有如「一潭死水」，相信當地加息無助於提振英資銀行股價，更會成為拖累。

溫鋼城相信，加息周期可能維持到明年中，惟現時環球央行加息步伐太急，打擊貸款需求。香港各大銀行已進一步調高按揭貸款利率，市民供樓負擔增加，變相可支配收入減少，將拖累私人貸款增長，至於企業投資在加息周期亦變得審慎，加上經濟環境轉差，銀行壞帳隨時飆升，銀行板塊周四回吐亦是合情合理。

他表明不太看好銀行股走勢，更謂在相對高位徘徊的英資銀行或需自現水平回調10%或以上，本地銀行板塊料回調5至10%。他又稱，滙控股價在45至46元水平拉鋸了一段時間，不排除跌至40元；持貨者理應減一半倉位，如果失守45元更應沽貨離場。