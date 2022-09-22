【暢錢注意】日本救Yen！每百日圓兌港元冇機會跌穿5算？

日本政府終於身體力行入市沽美元托匯，為24年來首次，刺激日圓從低位跳升最多3.7%。不過，專家分析，入市托匯對日圓淡友有威嚇性，圓匯已經「見底」，引頸等待飛往日本「精神排毒」的市民不用指望每百日圓兌港元跌穿5算。

日本政府上次干預匯市已是1998年4月。日本Monex證券首席外匯顧問吉田恒指，這次托市行動斥資兩萬億日圓(約1,098.36億港元)。

不過，那時日圓之所以吃了瀉藥，原因是1980年代經濟泡沫爆破的後遺症陸續浮現，1997年接連有日本大型券商和銀行破產，日本經濟前景一片愁雲慘霧，日本亦進入漫長通縮，跟目前一樣出於基本面驅動的市場力量，所以圓匯要在8月中觸及147.66後始見底，同年底飆上114則是因為同月是俄羅斯債務違約拖垮著名對沖基金長期資本管理(LTCM)，環球金融市場陷於動盪令避險情緒急劇升溫。

1999年日本央行還破天荒將利率劈至零，可見經濟根本就不行。

以此度之，圓匯去向的關鍵是人為托市能否敵過市場，以及日本經濟的健康。資深外匯評論員陳健豪表示，日本暫時不見轉軚「收水」的可能，首先日央行的幣策不僅是掃國債，連股市也不放過，退出量化寬鬆和加息恐對日本經濟有很大衝擊，尤其是政府的財政，而且企業加薪意願不強，所以入市干預也不見得能讓圓匯重上130，這可能已是中線的牛熊分界線。

不過，他亦認為，圓匯今年已經見底，理由是今年跌勢實在太急，輸入性通脹不利日本經濟復甦，民間乃至商界亦有反彈，日本政府有一定決心托匯，事前亦應透過投行摸清市場底細，日圓處於140以下可說是當局的警戒線，而且於較早前於140以下就買入美元兌日圓的基金已賺不少，以市況如此惡劣，大可鎖定利潤，不必與一個國家作對。

話雖如此，以美息還會升，可觀的息差令日美套息交易依然吸引，預期日圓今年仍會在於139至143徘徊，「咁當然你想返鄉下，依個位買円都好吸引，就算日本通脹升咗，消費同20年前都差唔多。」