業主急移民　青衣翠怡海景兩房售608萬

移民業主減價出貨，青衣翠怡花園同類兩房放盤，減價30萬元後，以608萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園2座高層E室，實用面積約807方呎，原則套兩房間隔，現已改為兩房，望山景，成交價1,365萬元，呎價約16,914元，單位原先叫價1,450萬元，減幅約6%。

●美聯陳凱廸表示，西營盤仁愛苑一個低層B室單位，實用面積約388方呎，原則一房間隔，議價後獲同區用家以485萬元承接，呎價約12,500元。

●中原柳志明指，西營盤懿山中層A室，實用面積約450方呎，兩房間隔，以990萬元易手，呎價約22,000元，新買家屬於用家，原業主於2014年11月以832.3萬元買入，持貨約8年帳面獲利157.7萬元，單位升值約19%。

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九龍區

●利嘉閣李啟昌表示，長沙灣碧海藍天6座中層C室，實用面積約496方呎，兩房間隔，單位日前以約850萬元放售，獲區內首置客洽購，議價後累減約60萬元，最終以約790萬元成交，呎價約15,927元。

●美聯黃育強透露，長沙灣昇悅居8座低層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，吸引外區用家承接，成交價868萬元，較原先叫價880萬，調減12萬元，呎價約16,628元。

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新界區

●中原曾偉旗稱，青衣區9月累錄約34宗二手買賣，翠怡花園最多錄9宗，其中11座中低層E室，實用面積約473方呎，海景大兩房放盤，叫價638萬元，業主因移民賣樓，減價30萬元，以608萬元沽出，呎價約12,854元，新買家為九龍上車客。

●世紀21天生置業凌嘉豪表示，屯門帝濤灣6座中層C室套三房戶，實用面積約1,212方呎，享全海景，放盤1個月，叫價1,280萬元，獲外區客以1,275萬承接，呎價約10,520元，原業主於2020年11月以998萬元購入，扣除10%額外印花稅，仍獲利149.5萬元。

●中原陳智生指，屯門居屋兆禧苑E座低層14室，實用面積約415方呎，兩房間隔，今年7月於已補價自由市場叫價450萬元，原業主因應市況減價，最終累減75萬元或約17%，以375萬元獲上車客承接，呎價約9,036元。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺牽晴間1座中層A室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望內園景，近日以538萬沽出，呎價約13,760元，原業主在2013年以約330萬元買入，持貨約9年帳面獲利約208萬元，期內物業升值約63%。

●中原楊頌堯指，大埔嵐山9月暫錄1宗買賣，單位為8座中層G室，實用面積約749方呎，套三房間隔，放盤時開價約850萬元，日前議價後以800萬元易手，呎價約10,681元，新買家為用家。

●中原馮澤源稱，沙田市中心本月暫鈹約9宗買賣，其中偉華中心4座高層C室，實用面積約308方呎，兩房間隔，放盤時叫價約530萬元，議價後以522萬元易手，呎價約16,948元，新買家為用家。

●中原侯惠良表示，沙田蔚景園1座低層H室，實用面積約459方呎，兩房間隔，放盤時開價約680萬元，雙方議價後以633萬元易手，呎價約13,791元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑O座中層1室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場原先叫價578萬元，放盤9個月，減幅14.4%，終售495萬元，呎價約9,593元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城9月暫錄約27宗成交，按月增加約12.5%，屋苑8座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，7月放盤時開價約598萬元，其後減至575萬元，日前議價後以538萬元易手，呎價約16,453元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山迎濤灣B座高層H室，實用面積約737方呎，三房間隔，享海景，放盤達1年半，原先叫價1,400萬元，期間累減達482萬元，最後以918萬元成交，減幅高達34.4%，呎價約12,456元，創屋苑今年來的呎價新低。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區9月暫錄約39宗二手買賣，包括銀湖．天峰8座高層H室，實用面積約690方呎，套三房間隔，開價約1,090萬元，議價後以1,063萬元易手，呎價約15,406元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣茅莆單號屋全幢村屋，套四房間隔，連天台，望山景，原先叫價2,140萬元，最終以2,050萬元成交。

●利嘉閣黃冠華透露，將軍澳中心1座高層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望海景，早前叫價約938萬元放售，因應市況而下調叫價，獲買家洽購，雙方議價後累減約100萬元，最新以約838萬元成交，呎價約18,022元。

●香港置業植光遠表示，將軍澳居屋茵怡花園3座低層D室，實用面積約495平方呎，兩房間隔，望內園景，以約700萬元放盤約兩個月，議價後累減220萬元或約31%，在已補價自由市場以約480萬元成交，呎價約9,697元，低市價約5%，新買家為首置客。

●世紀2將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園3座高層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，享內園景，6月在已補價自由市場放盤叫價705萬元，近日調整至680萬元，吸引外區用家洽購，最終多減30萬至650萬元成交，呎價約13,430元。

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