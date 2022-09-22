美航空業：未來票價恐再飆升　惟不能真正獲利

外媒報道，美國航空高層指，由於煉油業產能不足，以及航空公司財政狀態不佳，預期未來機票將可能變得更加昂貴；而若俄烏戰火再進一步擴大，機票價格將有可能繼續向上飆升。

據報，美國煉油產能在2019年的高峰後，至2022年已下降近5.4%，為近8年來最低水平。國際航空運輸協會(IATA)總裁William Walsh稱，疫情期間煉油能力的下降，以及燃料需求增加導致航空燃料價格上升；導致票價雖然上漲，但不代表航空公司能夠獲利。

Walsh稱，考慮到目前航空公司的財務狀況，企業們加價只是轉嫁無法吸收、避免的成本，他們實際上「沒有真的賺錢」。

卡塔爾航空(Qatar Airways)行政總裁Akbar Al Baker稱，俄國近期宣布軍事動員，為推高近期票價的其中一個因素；而他最為擔憂，則是俄烏衝突擴大，導致通脹進一步惡化，對供應鏈構成壓力，今遊客數目繼而減少。

在過去一年，美國機票價格平均上升近25%，為1989年以來的最大年度升幅；單計今年4月，票價已飆升近18.6%。