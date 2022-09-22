美股道指挫百點　Robinhood逆市升逾6%

美國加息預期升溫，道指早段跌108點，報30,075點；標指跌19點，報3,770點；以科技股為主的納指跌83點，報11,137點。恒指夜期報18,175點，升3點；高水27點。

全球最大對沖基金橋水的創始人達利奧預計，隨着聯儲局繼續加息，加上俄烏戰爭等負面因素，美國經濟可能在2023年年或2024年陷入衰退。他警告，目前美國的經濟增長已非常接近於零，未來兩年情況會變得更差，這或影響到未來的選舉。

他續表示，美股將繼續下跌，但更值得關注的是債市。聯儲局一直透過「縮表」向市場出售債券，意味着聯邦政府的「債務貨幣化」(即由聯儲局印錢買債)的趨勢已經逆轉，誰會願意接貨便成了一大疑問。他補充指，中國和世界各地的養老基金現在購買美國債券的意欲降低，部分原因是經通脹調整後，債券的實際孳息率已大幅降低。

Facebook母公司Meta據報已開始低調裁員，並打算在未來數月削減至少10%的開支。外媒引述消息指，該公司已開始重組業務部門，並給予有限時間讓員工申請調職，實際上是迫走員工。而此舉既能裁員，又可避免大規模「派大信封」。Meta股價升0.1%。

另外，美國證交會(SEC)此前提出一系列改革措施，並展開相關研究工作，其中包括限制券商使用「訂單流支付（PFOF）」的方式，出售客戶的交易訂單予莊家（Market Maker）賺取回佣。最新消息指，在經過數個月的討論後，SEC將繼續容許PFOF的存在，券商股表現向好，嘉信理財股價升1.17%、Robinhood升6.65%。