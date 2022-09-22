新盤UPDATES：買家無懼加息　天水圍新盤首輪沽清

加息後首個新盤、天水圍項目展開首輪銷售，最終即日沽清推售的80伙，反映市場上有部分買家無懼加息壓力入市。同時，粉嶺及鰂魚涌亦有項目同日公布加推。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期即日沽清首輪80伙

該盤是日分兩個時段發售，優先的A組買家須購入1至4伙單位，包括最少1伙指定單位，而B組買家可購入1至2伙單位。據悉，A組時段已售出17伙。而B組買家於晚上7時起陸續到場報到，現場一度出現排隊人龍，等候進入售樓處。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue累收約2,500張入票

林達民表示，最新一張價單對比價單3號屬原價加推，折實售價由402.78萬至686.71萬元，折實呎價13,558至15,852元。目前已推出的4張價單合共提供243伙，折實平均呎價約14,623元，而現時已接獲約2,500張入票，超額認購約9倍。

●鰂魚涌THE HOLBORN加推47伙 下周一賣22伙

韓指，因應市場息口變動，特別為該盤買家提供全新「至尊36按揭『供款假期』按揭計劃」，買家首年可享「供款假期」，其後兩年利率封頂為3%。

●屯門青山公路大欖段飛揚第1期一房售440萬元

●西南九龍天璽推四房大戶下周一招標發售