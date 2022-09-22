新盤UPDATES：買家無懼加息 天水圍新盤首輪沽清
2022年09月22日 22:25
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加息後首個新盤、天水圍項目展開首輪銷售，最終即日沽清推售的80伙，反映市場上有部分買家無懼加息壓力入市。同時，粉嶺及鰂魚涌亦有項目同日公布加推。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期即日沽清首輪80伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周四(22日)下午展開首輪銷售，公開發售80伙，最終即日沽清全數推售的單位，部署短期內推加。
該盤是日分兩個時段發售，優先的A組買家須購入1至4伙單位，包括最少1伙指定單位，而B組買家可購入1至2伙單位。據悉，A組時段已售出17伙。而B組買家於晚上7時起陸續到場報到，現場一度出現排隊人龍，等候進入售樓處。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue累收約2,500張入票
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周四(22日)上載價單第4號，提供50伙，折實平均呎價約14,848元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目短期內會公布銷售安排，不排除首輪銷售會盡推所有已公布價單的單位。
林達民表示，最新一張價單對比價單3號屬原價加推，折實售價由402.78萬至686.71萬元，折實呎價13,558至15,852元。目前已推出的4張價單合共提供243伙，折實平均呎價約14,623元，而現時已接獲約2,500張入票，超額認購約9倍。
●鰂魚涌THE HOLBORN加推47伙 下周一賣22伙
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，周四(22日)公布全新的價單4號，提供47伙，並同日上載最新銷售安排，落實下周一(26日)發售22伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，價單4號涵蓋13伙開放式戶、27伙一房戶及7伙兩房戶，實用面積由221至452方呎，折實售價由約539.47萬至1,377.1萬元，折實呎價由23,356至30,654元。
韓指，因應市場息口變動，特別為該盤買家提供全新「至尊36按揭『供款假期』按揭計劃」，買家首年可享「供款假期」，其後兩年利率封頂為3%。
●屯門青山公路大欖段飛揚第1期一房售440萬元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周四(22日)剛促成1宗成交，單位為1座18樓H室，一房間隔，成交價為440萬港元。據悉，買家購入該單位作自住用途，並表示對加息因素已計算在內。
●西南九龍天璽推四房大戶下周一招標發售
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，上載最新銷售安排，推出1伙大單位於下周一(26日)招標發售。據銷售安排顯示，第20座第1區(天鑽璽)的87樓A室，實用面積1,574方呎，採四房連儲物室間隔。招標期由9月26日起至10月27日，期間每日上午11時招標，晚上6時截標。