【台海危機】倘華攻台　華爾街3大行警告撤資

加息陰霾滿布全球金融市場之際，地緣政治緊張被外界視為巨型炸彈，中美衝突在台海局勢更有一觸即發之勢。美國日前再開聲示警會全力防衞台灣後，不惜迫使3大華爾街投資銀行摩根大通、美國銀行、花旗集團行政總裁(CEO)公開承諾，若北京對台動武，將遵照美國政府要求撤出深耕多年的中國市場，急不及待對中方展示俄式制裁的威脅。

美國國會議員周三在美國聯邦眾議院金融服務委員會舉辦的聽證會上，向多位金融巨擘追問多個政治緊張局勢等焦點議題，包括若台灣遭到軍事襲擊，他們是否準備好從中國撤出業務。美銀CEO莫伊尼漢在眾目睽睽之下，坦言會遵循美國政府指引，惟補充如果中方改變立場，該行也會轉軚，如同在俄羅斯的做法。花旗CEO弗雷澤、摩根大通CEO戴蒙也表示同意遵循美國政府指示。

高盛削華明年經濟至4.5%

雖然金融投行高管的回應態度積極，但外媒指他們對華投資規模並非俄羅斯市場能比擬，如花旗對華投資是對俄的5倍；甚至近年明顯積極擴大在華業務板塊，摩根大通2011年在中國成立的合資證券公司直到去年才全資控股，意味撤走中國市場方案易說難行。

除地緣政治之外，弗雷澤直指，美國經濟前景仍存在很大不確定性，並關注消費者面對高昂物價所遇到的困擾，在高利率環境下，信貸評分較低的民眾或面對較大的財政壓力。戴蒙承認，現時美國消費者狀況良好，惟倘若能源供應不穩及價格進一步上升，經濟可能陷入衰退。

隨着全球金融穩定性迎來多重挑戰，中國亦需面臨疫情限制措施對經濟的潛在影響。上月已下調內地今年經濟增長預測的高盛再次出手，把明年內地經濟增速目標由5.3%降至4.5%，因預計明年首季內地仍會堅持「動態清零」防疫政策。