東方日報B1：港加息八分之一厘　供樓更重皮

同時，各家銀行給予港元儲蓄存款戶口的利率亦相應調高，普遍戶口結餘5,000元或以上的年利率均為0.125厘；5,000元以下則維持零息。滙豐銀行同時上調美元儲蓄存款戶口利率，由年息0.25厘調高至0.5厘。

香港加息只因維持聯繫匯率，追港美息差。滙豐香港區行政總裁林慧虹稱，市場普遍預期港P會上調，是次調整幅度已考慮多項因素，包括宏觀經濟、港元拆息趨勢，以及對本港經濟和社會影響。同時必須平衡客戶承擔貸款利率能力，與存款客戶所收取的利息。她亦預告，必要時將再調整港元利率。

今次P息較預期加少一半，對一眾供樓人士影響較估計為輕。以貸款額500萬元、還款期30年計，選用H按(銀行同業拆息按揭)H加1.3厘，現時H按已觸及P減2.25厘的封頂位，而P增加0.125厘，實際息率升至2.875厘，每月供款將增加333元，壓力測試要求將增加664元。如選用P按P減2.4厘，實際息率升至2.725厘，每月供款將增加329元，壓測要求將增加659元，即P按「抵過」H按。

臻享顧問董事總經理王良享預期，今年內港P仍會續加，全年料加0.5厘，仍要需視乎銀行體系結餘，目前規模有1,249.3億元，如果港元續弱，金管局又須接港元沽盤使結餘收縮，則會為加息提供誘因。假設年底實際按息加至3厘，即是較年初的1.5厘「翻一番」，同時香港租金回報低，僅得2.6厘左右，到時供樓息貴過租，減低投資意欲，對樓市將造成沉重打擊。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰亦指，加P對樓市的影響主要是民眾心理因素多於供款能力。選擇H按的買家佔絕大多數，而港元拆息(HIBOR)在過去半年已不斷攀升，供樓成本已增加，故供樓壓力早已存在。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次加息幅度溫和，以近30年的平均息率為4.91厘計，即使本港加息半厘，供樓負擔仍屬健康水平。年底香港銀行亦有可能再調升P，預計加息幅度約為0.5至0.75厘左右，甚至或早於下次美國議息會議前再次加息。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，加幅較預期溫和為利好因素，為市場帶來正面訊息。市場預期明年美息加幅放緩，相信港息不會跟足加幅，故此港P累計加幅與壓測假定的3厘有差距，應有條件放寬壓測。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒稱，市場對加息有心理準備，料樓價不會因此出現明顯跌幅。他預期年內本港銀行體系結餘低過1,000億元亦不出奇。