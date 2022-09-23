【糧食危機】美穀物失收　華節糧減飼料大豆比例

全球糧食價格在俄烏戰爭爆發下飆高，據報內地為了加強糧食安全，正減少使用大豆作動物飼料；至於拜耳(Bayer)等美國多間糧食公司高層更異口同聲警告，全球糧食供應暫難緩解；就連北歐和西歐的蔬菜生產商亦考慮暫停生產，勢加劇糧食短缺問題。

外媒報道，中國收緊大豆佔動物飼料的比例，主因俄烏戰事導致百物騰貴，其中飼料價格上漲就推高去年豬肉批發價3分之2，迫使這個全球最大大豆進口國要由飼料入手，以保障糧食安全。農業農村部早前已指出，去年全國動物飼料中的大豆比例為15.3%，按年少2.4個百分點，相當於節省使用大豆1,400萬噸。

至於美國穀物失收問題亦愈演愈烈，農業種子供應商Corteva首席執行官Chuck Magro最新稱，由於美國與南美天氣持續乾旱，加上烏克蘭農作物產量成疑，所以今年北美與歐洲的玉米產量低於往年正常水平，導致全球相關穀物儲備受阻，並估計美洲須要至少兩年以上時間，才回復產能緩解糧食供應壓力。

歐洲方面，據報當地農民因天然氣及電費飆升而考慮減產，意味歐洲超市可能要由摩洛哥、土耳其、突尼西亞和埃及等國家採購商品。