溫灼培：政經不穩　歐元兌美元或見0.96

意大利將於本月25日舉行大選，如無意外，極右翼政黨「兄弟黨」聯同「力量黨」及「北方聯盟」的組合勝出成立新政府的機會甚高，而「兄弟黨」的黨魁梅洛尼將有望成為首位意大利女總理。

意大利選民支持「兄弟黨」，是因為他們認為該黨可為意大利帶來徹底變革。過去，梅洛尼的言論是十分「疑歐」（反歐洲一體化），但最近似有改變，她表示希望利用歐盟資源促進意大利發展，惟市場擔心她有否足夠能力完成歐盟對意大利的經濟改革要求以換取到歐盟下一筆發放資金。

意國「右轉」衝擊歐洲一體化

有一點幾可肯定，梅洛尼一旦上台，將會使歐洲極右翼黨派在當地壯大，而這可能會對歐洲一體化以至歐元匯價造成衝擊。

另值得留意是，受能源價格上漲帶動，德國8月生產物價指數按月及按年分別上升7.9%及45.8%，兩者均創歷史高位。如單看德國8月整體平均能源價格，按月及按年更是大幅上升20.4%及139%。德國的情況相信是歐洲的縮影，面對生產成本不斷上漲，一些需要大量能源生產的工業，如化工、鋼材及零部件生產等，料將要被迫遷離歐洲，否則將會失去競爭力。

面對生產成本上漲，驅使工業撤離及政治不穩定等雙重衝擊，可以想像將對歐洲經濟前景帶來沉重影響，對歐元料亦屬利淡。技術上，料歐元兌美元較大上升阻力於1.02水平，中期下跌目標看0.96。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培