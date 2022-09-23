石醴泉：中醫體質論可為股市把脈！

中醫認為不同體質的人，外界對其影響也不盡相同，例如陽虛型體質的人，一般喜歡和暖的天氣，中醫也會提議保暖和少吃寒涼的食物。至於陰虛型的人，則是「躁底」，會經常感到手腳心發熱、眼睛乾澀和口乾等，所以要多喝水和多吃甘涼滋潤的食物。

投資和中醫理論也有相似之處，如同不同人有不同體質，每個國家的地理環境、經濟發展程度和政冶制度不同，推動股市走勢的因素也不一樣。例如印尼和馬來西亞，兩個國家的天然資源都相對豐富，所以每當商品價格上升，國家收入自然會增加，國內資金因此也水漲船高，對股市相對有利。

商品價左右印尼指數

用統計學的數據分析，印尼IDX綜合指數用美元計價(簡稱IDX)的走勢，有一半貢獻來自環球商品價格變動。雖然弱美元通常代表美國相對寬鬆的貨幣政策，對環球資金流和新興市場有利，但數據分析卻指出美匯指數只能解釋IDX指數中19%的變動，遠低於環球商品價格指數對印尼股市影響的50%。

至於馬來西亞，單是國際油價便能解釋吉隆坡綜合指數美元計價(KLCI)66%的走勢，比環球商品價格對IDX指數的影響還要高。美匯指數變化也能解釋KLCI指數33%的變化。不過，如把美匯指數和油價放在一起，對KLCI走勢的影響並沒有比單一油價的影響更大。

印度是僅次於中國的世界第二大原油進口國，但在過去12年，其股市卻跟油價的關聯性不大，反而更受資金流動的影響，單單印度外匯儲備規模一項，便能解釋印度指數大部分的變化。外滙儲備為一個國家的資金淨流入總額累積。在過去十多年，流入印度的海外資金，大部分時間不單能補足貿易赤字，還能增加其外匯儲備。由此可見，如果印度能不斷改進其基建或法規，方便外國投資者資金流入的話，定會對印度經濟和股市有利。

A股較受政策更迭影響

至於內地股市，體質比較有趣，有研究顯示上海股市受經濟數據的影響不大，但我們深入研究還是可以見到有一定的關連性，原因可能有二。第一，統計學有其短板，分析要求數據時隔固定，但內地股市散戶參與程度較高，可能導致更多波動，在中短期把股市推離經濟基本因素，影響了數據分析表現。第二，內地股市受政府政策影響較多，在政策影響下，或會使股市跟經濟走勢不一樣。

如把數據分析簡化，不看變動幅度，只看變動方向，採購經理新訂單指數跟上海股市變動方向在統計學上有明顯關係，但信貸脈衝跟上海股市方向卻剛剛達不到統計學上95%信心區間內明顯關係指標的要求。

投資者如能明白不同國家的不同體質，相信定能對其投資回報表現大有裨益。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉

（作者為註冊持牌人士，以上並非投資建議）