陳鳳珠：內地經濟延續復甦態勢

內地8月的數據顯示經濟開始回穩，規模以上工業增加值按年上升4.2%，為5個月高位，而社會消費品零售總額按年增5.4%，兩項數據均較市場預期為佳，首8個月的零售總額更轉升0.2%，相信是因內地不斷推出刺激消費政策，有效推動社會消費零售改善。

至於首8個月的固定資產投資按年上升5.8%，扭轉今年以來升幅持續收窄的情況，預期內地投資將會加速，未來固投的增長將有望加快。不過，首8個月的商品房銷售額按年下跌27.9%至8.6萬億元人民幣，反映內房銷情仍然疲弱。隨着近日多個省市已陸續推出措施刺激買房意欲，預期銷售將逐步改善，惟由銷售改善傳導至房地產投資仍需時，因此內地將會繼續推動樓市平穩健康發展。

儘管受疫情及外圍持續加息的困擾，內地經濟仍延續恢復態勢，但多國處於加息周期，且對內地作出多番制裁，故內地經濟恢復基礎仍不牢固。因此政府表示將狠抓一籃子穩經濟政策措施，着力擴大有效需求，穩就業穩物價，以保持經濟於合理區間運行。預期內地仍會繼續實施寬鬆貨幣政策及積極的財政政策，以支持經濟發展。

人幣匯率波動區間擴

美國聯儲局連續3次議息會議均加息0.75厘，美匯指數呈上升趨勢，近日人民幣離岸價跌穿7算水平，相信與聯儲局多次大幅加息，推動美元強勢有關。但人民幣相對其他主要貨幣匯率仍保持穩定，今年以來聯儲局加息達3厘，拖累日圓、歐元及英鎊匯率貶值一至兩成不等，而人民幣的貶值幅度相對較小。

其實，內地為應對美元強勢，已率先調低外匯存款準備金率，以穩定人民幣匯率走勢。不過，由於貨幣政策偏向寬鬆，而外圍則持續收緊銀根，預期美國利率明年或有機會超過內地的基準利率，因此壓抑人民幣匯價走勢。然而，中央政府絕不會讓人民幣出現「單邊貶值」，雖然人民幣離岸價跌破7算，但相信只會增加人民幣匯率波動性，並非出現單邊持續貶值情況，而內地經濟的回穩將為人民幣匯價帶來支持。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠

（作者為註冊持牌人士）