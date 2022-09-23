道指跌107點　比特幣升5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報111.26；港匯見7.8486；離岸人民幣(CNH)報7.0788；美元兌日圓處142.32；歐元報0.9838，英鎊報1.126。金價處1,672.39美元。布油報90.33美元，紐油報83.58美元。比特幣升5%，報1.94萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水10點。

●道指收報30,076點，跌107點或0.35%；標指收報3,757點，跌31點或0.84%；納指收報11,066點，跌153點或1.37%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報18,038點，跌108點或0.6%。

●即月恒生指數夜期收報18,105點，跌67點，低水43點，成交18,855張。

●紐約期油升0.55美元或0.66%，收報每桶83.49美元；布蘭特期油升0.63美元或0.7%，收報每桶90.46美元。

●紐約期金收報每安士1,681.1美元，升5.4美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,159點，跌78點或1.08%；德國DAX指數收報12,531點，跌235點或1.84%；法國CAC指數收報5,918點，跌112點或1.87%。

●內地電動車電池生產商中創新航科技今日招股，入場費5,151.4元。

●新股數科集團以每股0.85港元定價，香港公開發售部分錄得超額認購約150.3倍，認購1手中籤率30.1%，認購120手即60萬股可穩獲1手。

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