7-Eleven「食得飯啦！」互助行動撐北河同行

【特約報道】疫情曠日持久，社會各界除了要同心抗疫，同行支援弱勢社群亦同樣重要。多年來向長者及無家者派飯的「深水埗明哥」陳灼明表示，派飯是抱「人生在世，每人應有兩餐熱飯」的理念而行，但坦言疫情下要幫助的基層愈來愈多，呼籲凝聚大眾力量支持弱勢社群。由即日起，7-Eleven亦啟動「食得飯啦！」互助行動，身體力行支持明哥創辦的「北河同行」飯店，目標是籌集200萬港元為有需要基層送上溫飽。

長期義贈飯菜的陳灼明（明哥）語重心長表示，「北河（明哥）慈善基金管理嚴謹，不僅所有管理人員沒有薪金，就連每年行政費亦少於1%，回想某年購入了義工車，行政費亦不高於2%。」

不僅如此，明哥這兩年亦飽受疫情之苦，事關隔離令導致派飯行動一度受阻；加上其創辦的「北河同行」飯店，堅守服務、定位與一般餐廳截然不同，所以力求「不加價、不賺錢、毛利低」，做到「夠糧出、夠交租、夠生存」便可，樹立社會企業的示範作用，獲得大眾信任支持。

【義工定期服務 籌備飯盒福袋】

了解到明哥的處境，7-Eleven由2017年起支援「北河同行」，旗下的7-Eleven義工團隊不僅定期參與「北河同行」義工服務，並且聯同「北河同行」員工籌備飯盒及福袋等物資，5年間已經送出超過25萬份飯餐及逾9萬支水。

在早前的中秋佳節，7-Eleven義工隊與「北河同行」的義工隊到訪深水埗通州街公園及富昌邨、向區內有需要人士派送飯盒、水和福袋，伸出援助之手以解他們的燃眉之急。

【冀匯聚公眾力量 提供長遠支援】

至於今次7-Eleven再與明哥攜手，開展「食得飯啦！」互助行動，7-Eleven香港及澳門常務董事劉家昌解釋，7-Eleven作為全港最大零售商之一，透過其龐大網絡為捐增者與受助人士提供一個平台，讓社會各界人士可為獨居長者、無家者、新移民、南亞少數族裔學生等出一分力，與明哥的理念不謀而合，惠及更多有需要人士。

DFI零售集團北亞區行政總裁朱秉志亦補充，作為具社會企業責任的公司，集團非常樂意為社會貢獻和付出，亦感謝明哥多年來堅持服務社會。他期望「食得飯啦！」互助行動能匯聚公眾力量，為「北河同行」提供長遠而穩定的支援。

【顧客買1盒飯 公司即捐5毫】

「食得飯啦！」目標是在一年內為「北河同行」籌得200萬港元，足夠向無家者、長者及其他基層人士提供逾80,000盒飯盒，相等於5個月的食物援助。

顧客由今年9月15日起，每購買一盒指定7-SELECT飯盒（不包括意粉類食品），7-Eleven即捐出0.5港元予「北河同行」。此外，顧客逢每月第11日的「加倍日」購買7-SELECT飯盒，7-Eleven更會將捐款加碼一倍至1港元。

【義工冀向年輕一輩推廣「助人」精神 望更多人加入】

7-Eleven自2017年起支援「北河同行」，5年來得以服務市民，有賴多位義工隊成員並肩作戰。

7-Eleven義工隊成員之一、加入7-Eleven大家庭逾10年的詩思（Cissy）表示，自中學時期她已開始參與各項義工活動，義工年資近廿載，更笑言「7-Eleven大部分同事都會認得她」，亦在7-Eleven義工活動認識了明哥，在深水埗向清潔工、長者、無家者派發飯盒和物資，體會「助人為快樂之本」的真諦；惟她坦言，要做到助人自助，「單靠一人力量絕對不足夠」，所以衷心希望社會上有更多人加入義工行列。

至於大學四年級生鵬鵬，加入7-Eleven亦有近4年，一直參與公司義工活動。他表示，當他探訪居住在深水埗通州街公園的無家者時，見到他們居住環境惡劣，又缺乏糧食，直言「心酸又震撼」。

透過多次的義工活動，鵬鵬希望向一班年輕人推廣「助人」精神，並且傳揚明哥的理念，向有需要人士送贈飯盒和物資，解決他們的燃眉之急。