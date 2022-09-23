耶倫：美通脹明年料回落　俄羅斯成變數

外媒報道，美國財長耶倫相信，美國的高通脹「明年肯定會回落」，不過未來仍存在風險，因為俄羅斯持續入侵烏克蘭，令經濟仍容易受到供應衝擊，她又懷疑通脹率最終能否維持於2%的目標。

報道指，即使美國聯儲局維持激進加息政策導致經濟放緩或衰退，她仍見到降低通脹的路徑，同時失業情況不會顯著上升。這番言論意味她同意聯儲局連續多次大幅加息的舉措。

耶倫認為，俄烏戰事持續，俄羅斯總統普京將石油和天然氣武器化，美國仍容易受到供應衝擊的影響，聯儲局正致力降低通脹。

耶倫指，美國勞工市場非常緊張，依然容易受到供應短缺的影響，從而助長通脹壓力。她表示，聯儲局官員可能需要為勞工市場減壓，並指失業率不需要上升至高達5%才能控制通脹。她並相信，美國可以繼續把失業率維持在歷史低水平，以及擁有強勁的勞工市場，而且不會帶來太多工資壓力。

對於息口去向，耶倫表示，同意聯儲局第三次超大規模加息，並暗示年底前將有更多大幅加息。

耶倫續稱，留意到俄羅斯正向中國及印度出口的石油提供巨大折扣，並正尋求其他出口渠道，西方對俄羅斯石油價格訂立上限的措施已產生影響。由於歐洲與俄羅斯能源脫鈎，歐洲正面臨嚴峻的冬季，出現能源供應緊張，並可能造成溢出效應，對美國經濟增長或帶來潛在影響。