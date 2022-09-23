姚浩然：港股季結前或有反彈　滙豐44元可吼

港股上日曾失守萬八關，創下逾十年低位。對於後市走勢，獨立股評人姚浩然認為，環球加息潮殺到，資金流向美元，非美貨幣疲弱，當中包括人民幣。不少在港上市的中資股收益以人民幣計價，難免對估值有負面影響。走勢上，恒指短期料在在18,000點附近爭持為主，下一支持約在17,600點水平。值得留意的是，港股已進入超賣水平，下周季結有機會在粉飾櫥窗效應下出現反彈，上方阻力在18,800點。