姚浩然：港股季結前或有反彈 滙豐44元可吼
2022年09月23日 10:03
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港股上日曾失守萬八關，創下逾十年低位。對於後市走勢，獨立股評人姚浩然認為，環球加息潮殺到，資金流向美元，非美貨幣疲弱，當中包括人民幣。不少在港上市的中資股收益以人民幣計價，難免對估值有負面影響。走勢上，恒指短期料在在18,000點附近爭持為主，下一支持約在17,600點水平。值得留意的是，港股已進入超賣水平，下周季結有機會在粉飾櫥窗效應下出現反彈，上方阻力在18,800點。
環球央行爭相加息，一眾銀行股會否受惠？姚持保守態度，指在息差擴闊下，雖然有利銀行淨利息收入，但在加息周期下，環球經濟面對下行甚至衰退壓力，銀行壞帳風險上升，相信會蓋過利息收入的增長。因此見滙豐控股(00005)股價近期跟隨大市回落，防守力不及不受經濟環境影響的股份如中國移動(00941)，除非股價進一步回落至43至44港元水平，才值得短線博反彈。
另外，美國10年期債息突破3.7厘，姚認為對高估值的科網股難免有影響。事實上，內地互聯網平台面對監管風險，行業增長動力存疑，加上陸續有大股東減持消息，現價估值不算吸引，板塊有機會進一步向下尋底。當中騰訊(00700)已跌穿287元低位支持，技術走勢轉弱，後市或下試250至260元水平。不過他仍看好美團(03690)，認為其正擴展新業務，一旦社區團購虧損減少，料對盈利有一定幫助。