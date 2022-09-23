【高盛推介】阿里80元大關整固 港交所見2年低位
2022年09月23日 11:01
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近日回調至80港元的區間底部，周五(23日)最低見79.15元的半年低位。現報79.6元，跌約1.5%。近日資金積極低位吸納好倉。此外阿里雲宣布將投資10億美元升級全球合作夥伴生態系統。
香港交易所周四(22日)急跌約2.8%，曾低見276.4元，創兩年新低。周五早段低位反覆靠穩，最低見277.4元。現報278.4元，跌約0.9%。行政長官李家超表示，將繼續與內地商討進一步擴大互聯互通計劃的範圍。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近日獲資金趁低積極吸納，本周三(21日)及本周四共錄得約3,280萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
港交所方面，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,160萬元。
由於阿里及港交所股價均跌至低位，投資者在部署反彈時應從風險角度出發，宜選擇合適的貼價條款產品以控風險，貼價產品對沖值較高，且波幅敏感度較低，較價外產品更能緊貼正股升跌。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意阿里購(15962)。熱門選擇可留意阿里購(23240)。牛證方面的近牛選擇可留意適合即市操作的阿里牛(66845)，遠牛選擇可留意適合過夜部署的阿里牛(61811)，與現價有約5及15元收回距離。
阿里購15962，行使價84.33元，2022年11月23日到期，實際槓桿7.0倍，貼價。
阿里購23240，行使價90.9元，2022年12月28日到期，實際槓桿6.3倍，熱門條款。
阿里牛66845，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率12.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛61811，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里熊50359，收回價90元，行使價92元，換股比率100，槓桿比率6.3倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿4.9倍，貼價。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意低街貨港交購(25084)。高槓桿選擇可留意屬行使價350元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的港交購(24524)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(57797)，遠牛選擇可留意港交牛(67226)，與現價有約20及30元收回距離。
港交購25084，行使價339.08元，2023年3月24日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、低街貨。
港交購24524，行使價347.38元，2023年2月23日到期，實際槓桿10.1倍，行使價350元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
港交牛57797，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率13倍，相近收回價近牛中街貨較低。
港交牛67226，收回價250元，行使價248元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽24707，行使價275元，2023年1月18日到期，實際槓桿6.8倍，貼價。
港交熊69304，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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