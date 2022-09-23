【高盛推介】比亞迪、吉利1個月內回調逾2成　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：有券商指中國新能源汽車8月批發量達66.6萬輛的歷史新高，按年及按月分別增107%及12%。但9月首半個月，因更嚴格的封鎖措施影響到消費者情緒、及部分客戶採取觀望態度，期內新能源汽車品牌的新訂單量按月降約10%及20%。

比亞迪股份周四(22日)跌約1%，周五(23日)早段受壓持續，最低見210.2港元。現報210.8元，跌約2%，為連續第3日下跌。而若以過去1個月計，則累計跌超過20%，顯著落後大市。據資料顯示，比亞迪持股的宜春比亞迪礦業公司於本周三(21日)成立，註冊資本20億元人民幣。

吉利汽車周四跌約0.8%，周五曾高開，但及後見沽壓倒跌。現報12.16元，跌約1.3%，同為連續第3日下跌。而若以過去一個月計，吉利累計跌幅更超過比亞迪，接近25%。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於本周三及本周四共錄得約810萬元資金流入。

吉利方面，好倉及淡倉於本周三及本周四均錄得資金流入，分別合共約130萬及20萬元。

比迪購24760，行使價268.88元，2023年2月27日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、低街貨。

比迪購24459，行使價285元，2023年2月22日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿、低街貨。

比迪牛61318，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛51375，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽24393，行使價200元，2022年12月23日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。

比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿3.1倍，中期、低街貨。

比迪熊50188，收回價230元，行使價234元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

比迪熊68641，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

吉利購24935，行使價15.5元，2023年2月28日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。

吉利牛53564，收回價11元，行使價10.5元，換股比率50，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

吉利熊50011，收回價15元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率3.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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