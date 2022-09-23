初創Respond.io本地投資者點解咁冧薩爾瓦多創辦人？

環球市場銀根收緊，融資市場進入「寒冬」，惟香港初創公司社交與對話式商務SaaS平台Respond.io近期完成700萬美元(約5,460萬港元)嘅A輪融資。喺早期已成為該公司投資者嘅海闊天空創投聯合創辦人及管理合夥人文立自爆，從來無諗過自己會投資到一名薩爾瓦多籍嘅創辦人，其管理團隊到商業模式，都證明咗香港係一個公認嘅國際城市。

Respond.io創辦人兼行政總裁Gerardo Salandra來頭甚猛，唔係講佢家底，係佢個人！佢來自中美洲面積最細嘅國家薩爾瓦多，嗰度最出名係火山同地震。講返佢本人，先後任職兩間科技巨頭IBM同搜尋引擎公司，後來唔知香港中文大學點搵到佢，畀埋獎學金，邀請佢嚟香港讀MBA。讀書時識到好朋友Iaroslav Kudritskiy及Hassan Ahmed，結果就喺香港落地生根，2016年底創立咗Rocketbots(Respond.io前稱)，2020年仲登上「2020福布斯亞洲年輕領袖榜」。

文立話，當初睇中佢哋間公司主打全球市場。雖然喺香港創立，但正正因為香港使用多種不同即時通訊軟件習慣，如WhatsApp、Telegram、WeChat等，再加上電郵，令該公司喺整合不同即時通訊軟件具優勢，進一步發展成全通訊渠道管理公司，又對該企今年收入增長感到滿意。

該公司自上一輪融資以來，收入增長25倍，現時獲逾1萬名客戶，每月處理超過1.4億條訊息。其實香港人才多，具潛力嘅初創公司數量唔少，希望港府諗諗計，留住呢批人才同企業，而唔係趕人走啦！