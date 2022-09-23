ONE INNOVALE-Bellevue下周二推243伙 呎價14623元
2022年09月23日 14:35
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許偉邦(左)，林達民(右)
新界上車盤一個接一個推售，恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周五(23日)上載銷售安排，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，落實於下周二(27日)展開首輪銷售，盡推首4張價單的全數243伙，另有10伙連花園特色戶將同日招標發售。
他續指，上述以價單發售的單位實用面積介乎221至462方呎，折實平均呎價約14,623港元，折實售價由306.8萬至693.22萬元，折實呎價13,282至17,996元。該批單位市值約12.8億元。
林達民稱，截至今日(23日)，項目已接獲約2,500張入票，當中大手客佔10%，超額認購逾9倍。該盤將於下周一(26日)中午截票，同日抽籤及公布結果，發售當日會分兩組時段揀樓，A組買家必須購買最少2伙指定單位，但不多4伙，B組買家最少購買1伙。
為配合項目銷售部署，中原地產資深營業董事許偉邦表示，由即日起至9月30日期間，凡經該行購入該項目的一房或以上單位之首6名買家，每個單位可獲贈1萬元「恒基商場購物禮券」優惠先到先得，送完即止。