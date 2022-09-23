財庫局籲尋求支持設立在港發離岸債專項政策

財經事務及庫務局局長許正宇表示，由於在岸與離岸人民幣市場存在息差，近日內地投資者通過債券通南向通投資香港離岸債券出現增長趨勢，認為情況令人鼓舞。就日後債市發展，香港應鼓勵內地機構，特別是地方政府和有信譽的企業，通過香港平台發行離岸人民幣債券，認為政府可尋求內地當局支持設立在港發行離岸債券的專項政策。

他指，目前環球主要經濟體開始進入利率上升周期，發行人民幣債券的成本與其他貨幣例如美元相比則相對下降，有利推動更多發行人來港發行點心債。按市場統計，今年首8個月點心債發行額為歷年同期的高峰。希望未來能鼓勵更多內地企業和機構來港發行點心債。來自內地的流動性增加，除了有利點心債發行外，更會進一步推動香港離岸人民幣資金池的增長，形成正向循環推動人民幣國際化。

他又提到，深圳市政府去年10月來港發債，是首次有內地地方政府在港發債，港府已就利潤和利息支付，提供利得稅寬免，為便利更多內地省市獲中央授權在港發債，未來會考慮提供更大寬免範圍。

許續稱，基於內地和全球對綠色融資的需求不斷增加，港府計劃於2021至22年度起的5個財政年度，因應市場情況，於綠債計劃下發行合共約1,755億港元等值的綠色債券，並會涵蓋不同的幣種、綠色項目和發行渠道，未來將加大力度發展香港的綠色債務融資市場，讓其成為香港市場的新增長點。