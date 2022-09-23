羅兵咸永道：美國加息不會改變內銀利率趨勢

全球主要經濟體持續收緊貨幣政策，會計師行羅兵咸永道香港金融服務合夥人姚家仁認為，將不會影響內地銀行的利率趨勢，料貸款利率將繼續向下。

他解釋，包括美國和歐洲等地通脹高企，故當地央行才加快加息步伐，惟內地通脹在可控水平，料中國為了支持實體經濟，出現「美國加息，中國減息」情況。

該行表示，上半年59間內地上市銀行的核心一級資本充足率整體呈下降趨勢，在資本補充難度加大等因素影響下，銀行仍面對資本下行壓力，故需加強資本管理。

該行數據顯示，上半年受疫情打擊經濟和資本市場波動影響，居民存款意欲明顯增強，整體銀行存款餘額按年增9.34%，負債則按年增8.43%，當中股份制商業銀行和城農商行存款增速均明顯快於負債整體增速。

展望下半年，該行相信，經濟挑戰將增加，銀行業經營環境仍有較大複雜性和不確定性，銀行應主動採取措施，包括逆周期調節和增強抵禦風險的韌性等。該行預期，全球經濟滯脹壓力持續，發達經濟體央行的貨幣政策料將進一步收緊，人民幣將因此受壓。

至於內地房企出現流動性風險，中國內地金融業合夥人楊尚圓表示，中國銀保監會去年底亦對銀行提出新要求，包括鼓勵銀行多把資金投放房地產業，惟這些措施對房地產業的提振作用需時，需要民眾對行業增加信心，故料短期房企不良貸款率仍在較高水平，長期則向好。