專家樓評：香港有序通關經濟復常　港息加幅有限

新冠疫情肆虐全球多時，近日香港疫情有回落的迹象，檢疫政策進一步放寬。政府最新宣布9月26日起入境檢疫安排由「3+4」放寬至「0+3」，顯示政府對通關持正面態度，期望檢疫政策做到與國際接軌，對香港經濟絕對有正面影響。

事實上，隨着本港疫情持續放緩，政府已先後放寬不同的檢疫措施，由較早前的「回港易」、「旅遊氣泡」，到取消個別國家地區的禁飛令、《安心出行》紅黃碼制度及早前推出的「3+4」檢疫安排，可見政府正循序漸進地通關，為帶動香港經濟復甦邁出新一步。現時政府落實放寬檢疫政策至「0+3」，相信可帶動各類型經濟活動如國際性賽事及展覽活動等。放寬檢疫措施對樓市亦有幫助，取消酒店檢疫期可刺激更多商務旅客來港，亦為旅遊業及零售業注入新動力，香港失業率自然進一步下降，整體經濟亦會好轉，自然為有意置業的市民打下強心針，置業欲望亦會大增。

近日樓市焦點仍落於一手新盤，包括港島區鐵路豪宅盤及啟德跑道區海景豪宅，當中北部都會區兩大新盤最矚目，發展商訂價極具競爭力，以細價作招來，吸引大批買家注目，認購反應理想。美國加息態度強硬，香港銀行亦有加息壓力，置業人士雖對加息早有心理準備，但發展商開價不敢進取，預料未來一段時間仍會低價推盤試水溫，料日後全面通關，經濟進一步復甦，投資氣氛復常，屆時樓價將掉頭回升，有機會如早前疫情回落時，樓價隨即報復式反彈一樣。另一方面，市場預期美國加息周期已步入尾聲，香港現時才跟隨加息，料加息幅度不大。觀乎近日部分二手屋苑的樓價已由高位回落5至15%不等，跌幅遠高於加息的憂慮，有意置業的買家應趁近日樓價低位積極物質心水戶，把握入市良機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑