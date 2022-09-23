道期跌140點 油價跌逾2%
2022年09月23日 16:05
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美匯指數報111.7；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報7.1158；美元兌日圓報142.43；歐元處0.9759；英鎊報1.1164。金價報1,664.98美元。油價跌逾2%，布油報87.72美元，紐油處81.74美元。比特幣企1.92萬美元。道指期貨跌140點。
●恒生指數全日收報17,933點，跌214點或1.18%，失守萬八關，續創十年低；國企指數收報6,114點，跌81點或1.32%；科技指數收報3,589點，跌84點或2.29%。主板成交808.11億港元。恒指全周跌828點，跌幅4.4%，連跌4周；科技指數全周跌268點或6.9%。https://bit.ly/3fcNHRo
●滬綜指全日收跌20點或0.66%，報3,088點，跌穿3,100點關，金融股有支持。
●市後關注點
-21:45 美國公布9月Markit製造業PMI初值，市場預測值為51.1，較去年同期PMI值低約0.8%，同時將公布9月Markit服務業PMI初值，市場預測值為45，較去年同期PMI值高約3%。
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●歐元曾跌穿0.98 英鎊失守1.12關
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