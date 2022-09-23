二手樓價指數連跌10周　創4年半新低

中原城市領先指數報169.93點，創240周新低(2018年2月低見168.60點)，按周跌0.79%，連跌10周共6.14%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報170.57點，創240周新低(2018年2月低見170.52點)，按周跌0.92%，連跌6周共4.28%。CCL(中小型單位)報168.83點，創241周新低(2018年2月低見168.03點)，按周跌0.91%，連跌10周共6.39%。CCL(大型單位)報175.38點，創81周新低(2021年2月低見173.63點)，按周跌0.19%，連跌3周共0.83%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL最新報169.93點，重返2019年2月169.95點低位，低0.02點或0.01%。CCL連跌10周共6.14%，平了2019年10月連跌10周4.98%的記錄。加息持續，二手樓市交投疲弱，樓價跌勢未止。本周CCL跌破170點，估計2022年底前後下試160點，即2017年秋樓價起升前的水平。由CCL歷史高位191.34點計，預料樓價將下跌約15%。昨天(9月22日)美國聯儲局宣布加息0.75厘，以及滙豐上調最優惠利率0.125厘，對香港樓價的影響將會在2022年10月中旬CCL開始反映。

八大指數中，今周CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)亦重返2019年自己的低位，連同港島CCL_Mass及九龍CCL_Mass，五大指數已經重返2019年低位。與2019年自己的低位相比，現時CCL(大型單位)相差4.01點或2.34%。新界西CCL_Mass相差6.86點或4.45%。新界東CCL_Mass相差7.88點或4.47%。新界兩區比2019年低位仍有一段距離，顯示新界樓價抗跌力較強，表現優於港九市區。

分區方面， 港島CCL_Mass報171.31點，創253周新低(2017年11月低見169.50點)，按周跌1.32%，連跌4周共5.57%。九龍CCL_Mass報162.79點，創242周新低(2018年1月低見162.20點)，按周跌0.38%。新界西CCL_Mass報160.88點，創90周新低(2020年12月低見159.46點)，按周跌1.10%，連跌2周共1.99%。新界東CCL_Mass報184.14點，按周跌1.05%，終止2周連升。