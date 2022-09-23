【產經直播】恒指再失萬八關 下周點部署？
2022年09月23日 16:15
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美國10年期債息突破3.7厘，加上各地央行提速上調利率，市場對經濟陷入衰退憂慮繼續升溫，美股周四(22日)未止跌，道指已連跌第3日。港股周五(23日)繼續向下，低開92點，最多跌221點，收市報17,933點，跌214點，港股短期難重上萬八關？
大摩最新分析報告指出，維持恒指在基本情景下，明年中處於21,500點；樂觀情景的恒指可重上26,500點；若屬悲觀情景，將下試17,000點，港股有冇機會轉勢，走出困境？
科網股續捱沽，其中騰訊(00700)股價曾創近4年低，大行麥格理雖下調騰訊目標價至464元，但預期騰訊的全球遊戲發行及收購將加速，維持對騰訊的「跑贏大市」評級。阿里(09988)、美團(03690)亦分別跌3%和2%，ATM現價值唔值得撈底？
香港正式踏入加息周期，銀行股逆市上升，當中中銀香港(02388)升逾3%，市場普遍預期，美國聯儲局將繼續重手加息，銀行股仍有上升空間？
市場憂慮歐盟可能加大力度制裁俄羅斯，影響俄油出口，國際油價反彈，布蘭特期油重上90美元，紐約期油則微升0.55美元。三桶油今日齊齊逆市上升，油價有望重拾升勢，帶挈油股向上？
港府下周放寬入境檢疫措施至「0+3」，加上日本下月11日起恢復免簽證自由行，持有機票格價網站Skyscanner的攜程(09961)，股價抽升5%，攜程周四公布上季業績，海外整體機票和酒店預訂按年增長超過100%，並成功扭虧為盈，錄得純利6,900萬元人民幣。鄰近本港的亞太地區近日相繼解禁開放通關，憧憬全球以至香港的旅遊度假業務復甦，攜程可作中長線部署？
汽車板塊仍然受壓，不過理想(02015)高開後繼續有得升，理想宣布提前在下周五(30日)正式發布理想L8，並在11月初正式開啟交付，理想仲有冇得再炒一波？其他車股又可以撈底未？
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