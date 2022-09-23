【產經直播】恒指再失萬八關　下周點部署？

美國10年期債息突破3.7厘，加上各地央行提速上調利率，市場對經濟陷入衰退憂慮繼續升溫，美股周四(22日)未止跌，道指已連跌第3日。港股周五(23日)繼續向下，低開92點，最多跌221點，收市報17,933點，跌214點，港股短期難重上萬八關？

大摩最新分析報告指出，維持恒指在基本情景下，明年中處於21,500點；樂觀情景的恒指可重上26,500點；若屬悲觀情景，將下試17,000點，港股有冇機會轉勢，走出困境？

市場憂慮歐盟可能加大力度制裁俄羅斯，影響俄油出口，國際油價反彈，布蘭特期油重上90美元，紐約期油則微升0.55美元。三桶油今日齊齊逆市上升，油價有望重拾升勢，帶挈油股向上？

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