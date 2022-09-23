港鐵與港府就小蠔灣車廠達成換地協議

為進行公司位於小蠔灣的現有車廠用地的擬議發展項目，公司已申請換地，以進行車廠改建工程、加建車廠上蓋平台以及發展上蓋物業的物業備置工程，於2022年9月23日接納要約函下政府的換地要約。

公司據此將向政府交還交回地段，而政府將向該公司批出原址的重批地段，並受協議備忘錄的條款及條件所規限。該公司目前將小蠔灣的現有車廠用地(佔地約30公頃)用作鐵路車廠，為該公司擁有及營運的東涌綫、機場快綫及迪士尼綫的列車及行車軌道進行維修工作及讓列車停泊。

該公司維持其現有車廠的功能及營運，並將分階段遷移及重置該車廠，以進行擬議物業發展項目，該發展項目的總樓面面積約860,500平方米(包括約826,000平方米作私人住宅用途及34,500平方米作商業用途)。同時將進行該用地相關部分的平整工程，並於該用地的該等部分的工程竣工後向政府交回該等部分，以實行公營房屋發展項目。

重批地段的私人發展項目將分階段發展，該發展項目第一期於2022年展開，預計私人發展項目最後一期將於2039年起相繼落成。該公司就換地須繳付的地價已由政府按市價(即按被估價的土地位於鐵路沿綫的基準)並計入建造新的小蠔灣站、重置車廠、物業備置工程(包括加建車廠上蓋平台，以進行上蓋物業發展項目)及地盤平整工程的費用而釐定，該等費用獲政府接納為地價評估的可扣減費用。該公司將於簽署相關批地文件時全數繳付地價。