港鐵與港府就小蠔灣車廠達成換地協議
2022年09月23日 17:19
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港鐵公司(00066)公布，公司與政府就小蠔灣車廠用地房屋發展項目的原址換地及擬議的小蠔灣鐵路站達成協議。
為進行公司位於小蠔灣的現有車廠用地的擬議發展項目，公司已申請換地，以進行車廠改建工程、加建車廠上蓋平台以及發展上蓋物業的物業備置工程，於2022年9月23日接納要約函下政府的換地要約。
公司據此將向政府交還交回地段，而政府將向該公司批出原址的重批地段，並受協議備忘錄的條款及條件所規限。該公司目前將小蠔灣的現有車廠用地(佔地約30公頃)用作鐵路車廠，為該公司擁有及營運的東涌綫、機場快綫及迪士尼綫的列車及行車軌道進行維修工作及讓列車停泊。
該公司維持其現有車廠的功能及營運，並將分階段遷移及重置該車廠，以進行擬議物業發展項目，該發展項目的總樓面面積約860,500平方米(包括約826,000平方米作私人住宅用途及34,500平方米作商業用途)。同時將進行該用地相關部分的平整工程，並於該用地的該等部分的工程竣工後向政府交回該等部分，以實行公營房屋發展項目。
重批地段的私人發展項目將分階段發展，該發展項目第一期於2022年展開，預計私人發展項目最後一期將於2039年起相繼落成。該公司就換地須繳付的地價已由政府按市價(即按被估價的土地位於鐵路沿綫的基準)並計入建造新的小蠔灣站、重置車廠、物業備置工程(包括加建車廠上蓋平台，以進行上蓋物業發展項目)及地盤平整工程的費用而釐定，該等費用獲政府接納為地價評估的可扣減費用。該公司將於簽署相關批地文件時全數繳付地價。