高盛料弱日圓刺激遊日旅客支出大增32%

外媒報道，日本首相岸田文雄表示，該國將從10月11日開始廢除一系列防範新冠病毒的邊境管制措施，此舉看起來勢將重振旅遊業。

他表示，日本將允許個人遊客入境，恢復免簽機制。他還表示，每日入境人次限額也將取消。當天晚些時候，岸田文雄在紐約證交所表示，日本「將放鬆邊境管制，向美國看齊」，獲得了觀眾的掌聲。

日本取消對外國遊客的絕大多數限制措施，其背景是該國最致命的一波疫情在消退。與此同時，日圓兌美元匯率也跌至24年來最低，使日本成為了一個對海外遊客來說很便宜、有吸引力的目的地。岸田文雄補充說，日本同時還將推出國內旅遊優惠。

岸田文雄在頭幾波疫情過後對開放持謹慎態度，贏得了仍對疫情感到不安的選民的稱讚，但商界怨聲載道，敦促他打開國門。

在新冠疫情爆發之前，日本允許來自美國等68個國家和地區的遊客免簽停留90天。日本入境人數在2019年創下接近3,200萬的紀錄，去年則只有約24.6萬。

內閣官房長官松野博一表示，日本政府本周正在考慮修改法律，讓酒店能夠拒絕接待不肯遵守防控措施的客人。與許多國家不同，佩戴口罩現象在日本仍然很普遍，儘管目前其並非法律義務。

岸田文雄還表示，日圓一直在迅速貶值，最近出現了投機性質的波動；在他發言數小時之前，日本自1998年以來首次出手干預了匯市。但高盛經濟學家表示，隨着旅行限制放鬆，海外遊客支出可能會比疫情前水平增加近1/3，這一定程度上就要歸功於日圓貶值。

歷史性干預未能轉變貨幣政策分化格局 策略師料日圓弱勢仍將持續Yuriko Tanaka和Naohiko Baba在報告中表示，據初步估計，在日本經濟完全重新開放後，海外遊客在日本的支出可能比2019年成長32%，至6.6萬億日圓。

取消入境限制將為日本萎靡不振的旅遊業和地區經濟提供支持，但仍不清楚外國遊客回流日本的速度會有多快。

高盛經濟學家的海外遊客支出成長預測，建立在日圓貶值導致他們購買力增強，以及中國人均國內生產總值增長的基礎上。在疫情爆發之前，中國人是在日本開銷最大的外國遊客群體。

他們說，減去日本遊客的海外支出，淨入境支出將達到4.3萬億日圓，足以避免經常項目陷入赤字。