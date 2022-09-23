港大發表「經濟政策綠皮書」　倡港府加強吸納、培訓人才

港大經管學院發表「香港經濟政策綠皮書2022」，就本港經濟未來發展提供建議，香港大學首席副校長、經濟學講座教授、黃乾亨黃英豪政治經濟學教授兼香港經濟及商業策路研究所總監王于漸表示，超全球化的頂峰時期已過，環球經濟需確保維持標準、支持創新、發明、發現和創意。

港大經管學院馮國經馮國綸基金經濟學教授及亞洲環球硏究所總監鄧希煒表示，香港是個獨一無二的經濟體，要協助香港從新冠肺炎和地緣政治矛盾中把握機遇，開展經濟轉型，應聚焦於驅動繁於科技和研發的知識型經濟發展，以及按照自身比較優勢，鞏固與其他大灣區城市的有效經濟合作和融合，從而一方面推進區內發展，另一方面克服香港自身局限。

另外，鄧氏指香港再工業化事在必行，既令產業支柱多元化，亦有利於完善科研及創新的生態系統，助香港與深圳攜手創建國際創新樞紐。

王于漸表示，香港的競爭優勢在於人力資本、專業服務和誠信標準、各種無形資本優勢，加上健全的法律制度可為後盾，香港應作好準備，透過招聘海外人才和投資本地人才以擴充知識人才庫。

他指，降低入境簽證門檻以吸引國際人才，更應是重中之重。同時，香港亦必需銳意構思一個大都會願景，在今後25年內容納千萬人口，其中具備寶貴的人才和能力特質。香港應設法網羅人才，為達致目標即每年須引進10萬人。

房屋問題上，王氏指香港公營房屋政策僵化導致重大效益損失，租戶與單位錯配是主因之一，港府要逐步改善現有制度下的錯配現象，包括建議在編配新申請人方面，60歲或以上的長者住戶，及不從事經濟活動的住戶可編配至偏遠地區的公屋等。

股市方面，王認為香港上市公司的市淨率較其他國際金融中心為低，截至今年8月12日，恒生指數中26家成分股公司的市淨率低於一倍；若將指數中成分股公司合為一家，其市淨率則為0.83倍。而企業管治不足，有礙實際反映上市公司的身價。

他認為，若能透過改善企業管治，並提升公司市淨率，即可令香港股市估值搖身一變，躋身世界前列。

另外，大批現時在美國上市的中資公司，預期將在數年內轉到香港上市，其企業管治在可見將來或會充滿挑戰。

其原因有四個，與近幾年相比，這類中資公司世同樣面臨增長大不如前的因境；創辦人亦將相繼離開公司；這類公司大都採用可變利益實體(VIE)結構，其中蘊含企業管治弱點；這類公司的資產價值主要在於無形資產，較易轉移。