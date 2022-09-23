中原：金管放寬「壓力測試」對樓市起正面推動作用

金管局公布放寬按揭「壓力測試」要求，假定升幅要求由3厘減至2厘，中原按揭董事總經理王美鳳表示歡迎並指出，按揭供款壓力測試的推出主要是幫助供樓人士應對按息上升的壓力，為供樓人士增加息率上升的防守力，多年來有效降低信貸風險，但由於香港已進入加息周期，按息已有所上升，將「壓力測試」原本假設加息幅度作出調減屬合理做法。

她認為，調低壓力測試的假定加幅後，當息率再上升，便不會引致入市難度增加。雖然周四港P只是調升0.125厘，但市場預期是次加息周期或於明年見頂，相信港息累計加幅不會跟足美息，故此將壓測假定加幅調減至2厘已為供樓人士提供足夠防守力，亦已可保障銀行信貸風險不會增加，今次金管局迅速回應市場變化，相信有助置業人士在加息期作好預算及準備，亦可避免買家在按息上升時形成入市難度增加，對樓市起正面推動作用。

王美鳳指出，壓力測試放寬前，計法以目前按息假定上升3厘後，供款佔入息比率不超於60%；現時放寬壓測後，計法以目前按息假定上升2厘後，供款佔入息比率不超於60%。以貸款額500萬，30年期為例，壓力測試假定升幅由3厘調低至2厘後，最低月入要求由47,971降至42,845，降低5,126或10.7%，以現時計，入市門檻即時降低，有助市民上車置業，相信對樓市有推動作用。