澳門上月通脹按年升1.13%　主要因家傭薪酬、用膳價格上調

澳門統計暨普查局資料顯示，2022年8月綜合消費物價指數(103.77)按年上升1.13%，升幅主要由家傭薪酬和外出用膳收費上調，以及汽油、電力和水果價格上升帶動，而住屋租金、通訊服務費用和豬肉售價下調緩減了部分升幅。各大類價格指數中，家居設備及服務和交通兩個大類分別按年上升12.35%及5.94%，通訊大類則下跌10.18%。甲類(103.46)及乙類(104.17)消費物價指數分別上升0.79%及1.59%。

與7月比較，8月綜合消費物價指數下跌0.17%。汽油和石油氣價格以及住屋租金均有所下調，令交通和住屋及燃料的價格指數分別下跌0.59%及0.34%。食物及非酒精飲品的價格指數下跌0.20%，主要是鮮魚和蔬菜售價回落所致。另一方面，家傭薪酬調升，帶動家居設備及服務的價格指數上升0.95%。甲類及乙類消費物價指數分別按月下跌0.21%及0.12%。

至今年8月為止的十二個月，綜合消費物價平均指數較一年前同期上升1.07%，當中以家居設備及服務(+9.51%)和交通(+6.87%)大類的升幅較明顯。甲類及乙類消費物價平均指數分別上升0.80%及1.42%。

今年首八個月的綜合消費物價平均指數按年上升1.11%，甲類及乙類消費物價平均指數分別上升0.80%及1.53%。