【形勢嚴峻】能源荒惡化　歐盟恐互搶資源而瓦解

歐洲能源危機愈演愈烈，最新出爐的經濟數據表明衰退已迫在眉睫，拖累歐元再創20年新低；一海之隔的英國亦披露了最新的財政政策，受發債影響，英鎊匯價續創37年最殘！外媒分析警告，俄羅斯正加緊利用能源優勢逼歐洲就範，歐元區已陷入分裂的風險，當地金融機構看衰經濟絕非溫和衰退，低迷局面或會維持數載之久。

歐元區周五公布，9月製造業採購經理指數(PMI)初值為48.5，不但處於收縮區間，更低於8月終值49.6和市場估計的48.7，創2020年6月以來新低，明顯是因俄烏戰爭導致能源成本飆升，衝擊製造業。再者，消費者因憂慮生計而不願花錢，令區內最攸關經濟的服務業苦不堪言。數據拖累歐元再創20年新低，周五殘見0.9737美元，同時帶動美匯指數延續強勢，曾高見112.34的20年新高。德意志銀行調整了原先預測，因應能源危機自7月以來大幅惡化，表明先前的「溫和衰退」估算不再準確，現料會出現更長時間、更嚴重的衰退。

俄擬削天然氣出口量

事實上，歐俄決裂不回頭，必然拖垮經濟。外媒引述俄羅斯政府制定的草案顯示，計劃未來3年將全球天然氣年出口量勁削40%，跌至1,252億立方米，今年管道出口氣量料1,420億立方米，相比去年的2,056億立方米已大降。這凸顯歐洲能源消費者面臨嚴峻挑戰。與此同時，俄羅斯總統普京與沙特阿拉伯王儲穆罕默德通話，兩人都表達遵循石油輸出國組織及盟國(OPEC+)目前的協議立場，還討論合作方法，以確保全球原油價格穩定。歐盟最新則仍表示會針對俄羅斯升級戰事，準備祭出新一波制裁，包括對俄油設置價格上限、加強限制對俄高科技出口，惟能否得到全部成員國支持仍是一大疑問。

目前已有分析擔心歐盟會因能源戰而瓦解！事緣挪威在8月底擬限制電力出口的計劃曾引發丹麥、芬蘭、瑞典等盟友「內訌」。國際能源機構最新亦警告，歐盟不要在今冬相互爭奪能源，這或將破壞團結並引發社會動盪。若他們選擇限制能源貿易或停止與鄰國合作，將出現超過能源危機本身的「瘋狂一幕」，直言只有「團結」或「自私」的抉擇。該機構又警告，能源危機必會持續至明年，因挪威、阿爾及利亞、阿塞拜疆的天然氣管道已近最大容量。

年底油價料逾100美元

鑑於能源短缺，摩根大通認為，今年底前油價可能會攀至每桶100美元以上。能源智庫Energy Aspects也警告，歐洲能源危機不會是「一個冬天的故事」，明年冬天、可能還有後年的冬天，故估計油價今年底將達120美元價位。不過，周五油價受壓，紐油及布油期貨均跌逾3%，創今年1月以來新低。

同樣面對能源危機的英國周五公布大規模挽救經濟措施，將取消對企業利得稅加至25%的方案，維持目前的19%；同時暫緩上調各項薪俸稅，並對有意投資的企業實施減稅。鑑於救市方案涉及龐大收入減少，故政府本財年計劃發行1,939億英鎊國債，比原計劃多出600億英鎊。大量印錢的消息拖累國債遭拋售，並禍及英鎊兌美元瀉至1.1053，再創37年新低。