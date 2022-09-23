美股道指挫逾300點　瑞信跌8.5%

美國聯儲局連環加息之下，美股周五早段未能擺脫頹勢，道指跌318點，報29,757點；標指跌43點，報3,714點；以科技股為主的納指跌122點，報10,943點。港股夜期報17,820點，跌79點，低水113點。

企業消息方面，此前曾警告全球經濟形勢惡化的物流業巨頭聯邦快遞(FedEX)公布截至8月底止季度業績，同時宣布明年初會把大部分服務的運費平均上調6.9%，以應對業務放緩的情況。FedEX表示，預期本財政年度將透過一系列措施，減低22億至27億美元的成本，當中包括透過減少空運航班節省15億至17億美元。

FedEX財務總監Michael Lenz稱，有信心可以增強營運效率並改善盈利能力，以助力實現長遠的財務目標。該企上季收入為232.42億美元，按年升5.63%；淨利潤按年跌21.31%8.75億美元；其股價跌2.36%。

美國連鎖超市Costco公布截至8月28日止季度業績，期內收入按年升15.02%至720.91億美元；純利按年升11.85%至18.68億美元。然而，受累於成本上漲，財務總監Richard Galanti坦承，公司上季毛利率按年減少0.74個百點，至10.18%，同時稱暫時無上調會員費的具體計劃。Costco股價跌2.67%。

據兩名知情人士表示，瑞士信貸正在向投資者尋求增資意向，這是該行近7年來第四次與投資者接觸，並且正試圖對其投資銀行部門進行徹底改革；該公司股價跌8.5%。

另外，監管文件顯示，「女股神」Ark Investment創辦人兼行政總裁伍德(Cathie Wood)，已辭去公司旗下兩隻小型交易所交易基金(ETF)－－3D Printing ETF(PRNT)及ARK Israel ETF(IZRL)的投資組合經理職位，但仍擔任其他旗艦基金的組合經理。