粉嶺北項目下周二首輪銷售　數目佔全盤逾六成

加息的陰霾之下，新盤市場交投量下滑，周五(23日)僅錄零星成交。不過，亦無阻個別發展商的推盤信心，粉嶺北項目落實下周二展開首輪銷售，單日發售的單位數目佔全盤逾六成。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue下周二賣253伙

他續指，上述以價單發售的單位實用面積介乎221至462方呎，折實平均呎價約14,623港元，折實售價由306.8萬至693.22萬元，折實呎價13,282至17,996元。該批單位市值約12.8億元。

林達民稱，截至今日(23日)，項目已接獲約2,500張入票，當中大手客佔10%，超額認購逾9倍。該盤將於下周一(26日)中午截票，同日抽籤及公布結果，發售當日會分兩組時段揀樓，A組買家必需購買最少2伙指定單位，但不多4伙，B組買家最少購買1伙。

為配合項目銷售部署，中原地產資深營業董事許偉邦表示，由即日起至9月30日期間，凡經該行購入該項目的一房或以上單位之首6名買家，每個單位可獲贈1萬元「恒基商場購物禮券」優惠先到先得，送完即止。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期首輪套現逾5.35億元

他續指，昨日的首輪銷售中，A組可供發售的單位於開售1小時內火速售罄，而B組可供發售的單位於昨晚10時前全被客人揀選。至於，首輪銷售的客源分布方面，約75%的客源來自新界區，而屯門、元朗及天水圍佔當中的六成，約15%來自九龍區，約10%則來自港島區。有見市場向隅客眾多，項目計劃短期加推單位應市，以滿足客人需求。據項目成交紀錄冊顯示，項目售出的單位套現逾5.35億元。

●旺角利奧坊‧壹隅加推63伙 下周二賣15伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，最新的價單包括5伙開放式戶、33伙一房戶及25伙兩房戶，實用面積由206方呎至447方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價約496萬至1,131.76萬元，折實呎價由20,522至25,900元。 而下周二發售的單位的折實售價則由約600.8萬至約1,120.3萬，折實呎價21,202至25,062元。

韓氏指，因應市場息口變動，為項目買家提供「優惠按揭計劃 - 120天成交」，買家首3年利率封頂為3%。資料顯示，項目全盤提供614伙，至今累沽201伙，套現近13億元。

●屯門飛揚第1期首錄取消交易

●旺角利奧坊‧曦岸兩房售1020萬元