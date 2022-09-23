粉嶺北項目下周二首輪銷售 數目佔全盤逾六成
2022年09月23日 22:03
東網電視更多新聞短片
加息的陰霾之下，新盤市場交投量下滑，周五(23日)僅錄零星成交。不過，亦無阻個別發展商的推盤信心，粉嶺北項目落實下周二展開首輪銷售，單日發售的單位數目佔全盤逾六成。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue下周二賣253伙
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周五(23日)上載銷售安排，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，落實於下周二(27日)展開首輪銷售，盡推首4張價單的全數243伙，另有10伙連花園特色戶將同日招標發售。資料顯示，項目全盤提供408伙，首輪銷售涉及的單位佔全盤逾六成。
他續指，上述以價單發售的單位實用面積介乎221至462方呎，折實平均呎價約14,623港元，折實售價由306.8萬至693.22萬元，折實呎價13,282至17,996元。該批單位市值約12.8億元。
林達民稱，截至今日(23日)，項目已接獲約2,500張入票，當中大手客佔10%，超額認購逾9倍。該盤將於下周一(26日)中午截票，同日抽籤及公布結果，發售當日會分兩組時段揀樓，A組買家必需購買最少2伙指定單位，但不多4伙，B組買家最少購買1伙。
為配合項目銷售部署，中原地產資深營業董事許偉邦表示，由即日起至9月30日期間，凡經該行購入該項目的一房或以上單位之首6名買家，每個單位可獲贈1萬元「恒基商場購物禮券」優惠先到先得，送完即止。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期首輪套現逾5.35億元
上車盤銷情報捷，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，部署短期內加推。新地代理總經理胡致遠今(22日)表示，該盤昨日下午4時30分開始進行首輪推售，銷情盛況延續，發售的80個單位全數沽清。
他續指，昨日的首輪銷售中，A組可供發售的單位於開售1小時內火速售罄，而B組可供發售的單位於昨晚10時前全被客人揀選。至於，首輪銷售的客源分布方面，約75%的客源來自新界區，而屯門、元朗及天水圍佔當中的六成，約15%來自九龍區，約10%則來自港島區。有見市場向隅客眾多，項目計劃短期加推單位應市，以滿足客人需求。據項目成交紀錄冊顯示，項目售出的單位套現逾5.35億元。
●旺角利奧坊‧壹隅加推63伙 下周二賣15伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周五(23日)公布價單6號，提供63伙，並同日上載銷售安排，將於下周二(27日)發售15伙。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，最新的價單包括5伙開放式戶、33伙一房戶及25伙兩房戶，實用面積由206方呎至447方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價約496萬至1,131.76萬元，折實呎價由20,522至25,900元。 而下周二發售的單位的折實售價則由約600.8萬至約1,120.3萬，折實呎價21,202至25,062元。
韓氏指，因應市場息口變動，為項目買家提供「優惠按揭計劃 - 120天成交」，買家首3年利率封頂為3%。資料顯示，項目全盤提供614伙，至今累沽201伙，套現近13億元。
●屯門飛揚第1期首錄取消交易
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，最新錄得首宗取消交易個案。項目的第1座19樓F室，為實用面積281方呎的一房單位，原本於本月9日以431.1萬元沽出，當時呎價約15,342元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。據成交紀錄冊顯示，該盤由6月底開售至今，累錄213宗成交，套現逾11.7億元。
●旺角利奧坊‧曦岸兩房售1020萬元
新盤市場是日僅錄零星成交。恒基地產(00012)旗下的旺角利奧坊‧曦岸，最新售出2座12樓B室，實用面積413方呎，兩房間隔，成交價為1,020.74萬元，呎價約24,715元。