薩默斯：鎊匯恐穿一算　英政策天真且一廂情願

外媒報道，美國前財長薩默斯抨擊英國新任首相卓慧思政府的經濟政策，稱他們正在為英鎊跌破與美元平價創造條件。

他說：「這讓我非常遺憾地說，我認為英國的表現有點像一個新興市場將自己變成一個下沉市場(submerging market)。在英國脫歐期間，英倫銀行(即英國央行)的政策落後了多少，現在又有這些財政政策，我認為，很長一段時間內，英國將會以實施所有大國中最糟糕的宏觀經濟政策而被人們銘記。」

卓慧思政府宣布了自1972年以來英國最激進的一籃子減稅措施。為提高經濟的長期潛力，對工人薪金和企業的稅收都被下調。經濟學家擔心，政府將難以負擔這種減稅計劃，對債務增加的擔憂有可能引發貨幣危機。

英鎊周五(23日)跌至1985年以來最低水平，兌美元見1.096水平。薩默斯說：「如果目前的路徑保持不變，英鎊最終跌破1美元不會讓我感到意外，對於英國而言，現在不是實施這種天真、一廂情願、供給學派經濟學的時候。」

這位美國前財長還警示了美元飆升的風險，因為美元飆升加劇了全球各國的通脹壓力，也加大了有美元債的海外借款人的壓力。他還表示，聯儲局轉向更激進加息路徑引發的美元升值可能會繼續。

至於聯儲局，薩默斯重申支持周三的鷹派轉變，並指出主席鮑威爾已經愈來愈清楚地認識到，戰勝通脹的必要藥物涉及經濟衰退。