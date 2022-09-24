致富智庫：瞓得少又關全球暖化事？邊兩類人士最嚴重...

全球暖化情況嚴重，導致天氣反常，時而乾旱、時而洪災，近期多個國家更受熱浪侵襲，有研究發現，隨着晚上氣溫上升，人類每年的睡眠時間正不斷減少。

據丹麥哥本哈根大學早前公布的研究，共收集了2015至2017年，世界68個國家大約5萬人的活動監測手環數據，去收集有關該批參與者的睡眠時間、起床時間、睡眠狀態與位置資訊等，並將睡眠資料與該地區戶外氣溫進行比較及分析，譬如6月涼爽的夜晚與幾天後較悶熱的晚上，又或是2月時反常地溫暖的夜晚，以掌握他們睡眠狀況的變化。

研究團隊最終共追蹤了741萬次睡眠記錄，發現地球的溫度每升1度，就會令人類減少0.3分鐘睡眠時間；且即使是氣溫不高的地區，人們的睡眠亦出現減少迹象，而即使睡眠時氣溫僅有些微上升，亦會令人難以調適。隨着氣溫上升，由工業革命到21世紀末，每人的睡眠時間每年平均減少50至58小時，每年睡眠不足的晚上也增加到13至15天。

專家認為，氣候改變會影響人們的日常生活，且不是未來式，而是現在進行式，其中女性及長者的失眠問題更為嚴重，因為女性的皮下脂肪較多，損失的睡眠時間較男性多出25%，而65歲或以上的長者亦比年輕人損失多1倍睡眠。

根據哥本哈根大學研究所推算，夜間氣溫上升，已造成每年減少44小時的睡眠時間，若碳排放量維持在現時水平推移估算，到本世紀末，每年的睡眠時間可能進一步減少到50小時。

可能你會問為何睡覺如此重要？多個研究均證實，當人類處於睡眠狀態時，大腦會「熄機」，讓它可以清除腦內的垃圾及毒素，並有助新陳代謝。有調查亦發現，不同年齡層因應自身需要，會有不同的睡眠要求(詳見附表)，而事實上充足的休息會為身體帶來好處。那麼如何達致優質睡眠呢？

●睡前謝絕亢奮行為

現今都市人，人人機不離手，無論是職場上以社交媒體作為溝通，個人消閒如上網、煲劇及打機等，大部分人在睡前都習慣繼續玩手機，但此舉容易令大腦處於亢奮，會影響後續的睡眠質素，產生低質量的所謂「垃圾睡眠」。

至於睡前喝咖啡、濃茶及奶茶等飲料都不適宜，因為當中含有咖啡因而令人提神。美國《臨床睡眠醫學雜誌》一篇論文分析了咖啡與睡眠破壞影響，結果顯示咖啡對睡眠的影響能持續6小時，即使睡前6小時喝咖啡，也會對睡眠產生嚴重的破壞性影響。

●找方法助入睡

專家認為，聽音樂及瑜伽均適合睡前做，去達致身心放鬆的行為。若本身有睡眠障礙，難於入睡的人，可以為自己營造一個舒適的環境，如嘗試睡前泡浴、燃點香薰，或者以耳塞及眼罩輔助入眼，也是很好的做法，大家不妨試試吧！