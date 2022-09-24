財庫局：政府會留意加息對經濟影響　呼籲市民置業量力而為

財經事務及庫務局局長許正宇在接受媒體訪問時表示，目前香港經濟困境不是本港獨有，全球經濟體包括美國及歐洲等，面對通脹及加息，香港作為外向型經濟一定會有影響，要持續留意外圍客觀因素。

本地多家銀行調升最優惠利率(P)，許正宇表示，政府會留意對經濟的影響，亦提醒市民借貸和投資時注意風險。他預計，美國明年會進一步加息，香港也可能受加息影響，呼籲市民置業要量力而為，考慮利率上升趨勢及長遠的投資能力。

政府下周起放寬入境檢疫限制，許正宇指商界歡迎放寬檢疫，認為是推動與國際聯通的一大步，強調放寬是以數據科學為本。

他表示，11月舉行的金融科技周及國際金融峰會，政府一直邀請不同國際機構參與，能否進一步放寬措施要再審視數據。

談及香港人才嚴重流失，許正宇指人才是流動，形容「良禽擇木而棲」，只要有機遇及能夠長遠發展，人才就會回來。

許正宇指，香港與其他國家競爭要有能力及勤奮，擴大本地市場是關鍵，保持聯通內地的優勢，強化香港人民幣離岸中心及私募基金基地的作用，又形容本港與內地互通已進入2.0的新時代，香港要持續提供金融專業服務。

他指，疫情只是一時，認為要建立持續開放的金融平台，包括推廣理財通及ETF交易等，令在疫情後更快恢復發展動力。他並指出，香港在金融業已推出一系列措施，強調本港要持續強化與內地的聯通。

此外，他稱，下月將發放第二階段電子消費券，政府亦一直推出不同措施支援中小企，包括延長「百分百擔保個人特惠貸款計劃」及「還息不還本計劃」等。