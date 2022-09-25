曜熊理財：在息魔與戰爭夾擊下的投資策略

美國通脹率將維持在高位，美國聯儲局再加息0.75厘，估計於年底時加息至4厘，明年進一步提高利率，並下調經濟增長預測。全球貨幣政策加速收緊，歐元區於本季步入衰退，美國將在2023年年中陷入衰退。

歷史經驗表明，急劇的貨幣緊縮往往是經濟衰退的前奏，明年將出現全球性經濟衰退，情形比今年更差。多個國際組織及大型企業紛紛警告經濟衰退風險，香港政府還好像仍然不知不覺，看來香港儲備有可能好快花光。

俄烏戰事方面，俄羅斯進行部分動員，目前處於預備役的其中30萬公民將被徵召入伍，預計未來戰事加劇，如俄羅斯領土完整受到威脅，將動用核武在內的一切手段維護主權。未來局勢只會進一步轉差，投資者要作出心理準備。

美元是唯一的避風港，美元貨幣基金就是投資者短中期選擇。今年以來，隨着聯儲局的加息舉措推高了美元收益率，美元一路飆升。美匯指數今年以來已飆升逾11%，美元呈強之下，其他貨幣弱勢。美元強勢目前還不太可能有放緩的迹象，全球的經濟結構形勢將繼續有利於美元。

靜候時機，經濟衰退的前景以及俄烏戰事可能加劇下，等待股票基金將進一步下跌，全球股市剛經歷痛苦的一周，但仍未完結，人們愈來愈擔心未來經濟前景，通脹衝擊尚未結束，企業盈利下滑很可能會繼續將股市推至新低。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉