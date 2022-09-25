鄺紫珊：消費類股份及基金值得關注

美國總統拜登可能要為11月中期選舉造勢，高調表示美國境內疫情已經結束，這無疑對市場也可能有一定的振奮作用；加上更多國家包括日韓等也有望在第四季解除入境的旅遊限制，在各國政府積極對旅遊限制鬆綁下，預期有關旅遊觀光、運動、餐飲及信用卡支付公司等題材將再受市場關注。

受加息影響，大部分板塊的股票都受影響而下跌，其中奢侈品品牌的跌幅更甚於大型股份；只有屬於實質需求的消費品則相對抗跌，民眾的消費力度依舊穩健，好像飲料、汽車及保健品類品牌表現較抗跌，其股價相對有支持，好像星巴克過去一星期股價都表現不俗。隨着多國宣布取消旅遊限制，歡迎外地旅客入境及消費，對旅遊、消費、餐飲等肯定有正面作用。

各國陸續回復正常生活模式，非必需的消費類股也可藉此追落後。當旅遊恢復，民眾出國很大機會將有「報復式」消費，故對時尚品牌及奢侈品而言也是有利，投資者可考慮布局歐洲大型精品企業，以及受惠報復性旅遊需求的企業，如酒店與訂房網站，以捕捉市場因解封而帶出的商機。

事實上，市場普遍擔心經濟因加息而出現衰退，是否也會衝擊消費品牌的營運，回顧2008年金融風暴時，好像屬於大型跨國零售企業的沃爾瑪，其總收益是在標普500指數中表現最佳的股票之一，即使在經濟低迷時期，屬於民生消費代表的沃爾瑪股價表現相對具有優勢。

不過，投資者要注意不論是民生必需品，或是非循環消費類，又或者是精品類消費產業，在成本不斷攀升下，相對有競爭力的品牌會想辦法擴大產品價值，以滿足不同的消費族，又或者設法推出更多高價的優質產品，又或想搶佔低價品的消費需求，總言之，目標是要增加市場的佔有率，提升企業的競爭力。建議可多關注消費類股，或者有關消費、品牌等基金、ETF作適當的布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊