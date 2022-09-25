葉尚志：港股成交量料升　趁低吸納港交所

美國聯儲局宣布加息0.75厘，符合市場預期。主席鮑威爾在議息會議後的發布會上，重申要把利率上調至「限制性」，即便暫時犧牲經濟增長及就業，也要平抑物價壓低通脹，情況對港股有繼續構成壓力的傾向。

港股目前已下探至18,000點水平，是過去10年來的最低水平，中長線配置的機會已見浮現，港股短期下探尋底行情仍有伸延傾向，要等大市成交量顯著回升，才可以看到資金有趁低回流的機會，港股的階段性底部才有望出現。

雖然港股成交量在近期有所縮降，但以今年到目前為止的日均成交量1,250億港元來看，仍遠高於2019年的870億元、2018年的1,068億元、以及2017年的875億元。在中概股有繼續回流港股趨勢以及互聯互通繼續深化拓展下，我們相信港股成交量已出現結構性提升，有利港交所長遠發展。建議可於270元以下買入，目標看360元，止蝕可定在230元。

第一上海首席策略師葉尚志